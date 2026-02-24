Trois ans avec sursis pour Opinel 12 et Sagatala après un clash musical

Le tribunal correctionnel de Mafanco a rendu son verdict ce mardi 24 février 2026 dans l’affaire impliquant Opinel 12 et les membres du groupe Sagatala. Les trois artistes Mohamed Salif Bangoura alias Opinel 12 (20 ans), Abdoulaye Aziz Diallo (23 ans) et Nahmir Sow (22 ans) du groupe sagatala ont été déclarés coupables d’injures publiques et d’incitation de mineurs à la débauche.

Les prévenus avaient été convoqués le 17 février par l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM), puis placés en détention le lendemain à la maison centrale. L’affaire fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’un clash musical jugé offensant et susceptible d’influencer les mineurs.

À l’audience, Opinel 12 a expliqué que l’échange avec Sagatala devait rester un simple clash, mais que la viralité de leurs publications sur Facebook avait aggravé la situation. Abdoulaye Aziz Diallo a reconnu avoir répondu par des injures, dépassant les limites, tandis que Nahmir Sow a évoqué la pression des réseaux sociaux et la honte ressentie devant la déception de leurs proches et fans. L’étudiant en génie informatique a également mentionné qu’il avait interrompu ses études après le décès de son père, qui finançait son cursus.

A l’inverse du procureur qui avait requis une peine d’un an de prison avec sursis, la juge M’balou Traoré a finalement prononcé une condamnation de trois ans avec sursis, assortie d’une amende d’un million de francs guinéens chacun, et a ordonné que les rappeurs présentent publiquement leurs excuses et se fassent couper les cheveux.

Reste à savoir s’ils feront appel de cette condamnation par le tribunal correctionnel de Mafanco.

Ledjely.com