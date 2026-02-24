Hadj 2026 : 25 victimes « oubliées » de la prise en charge réclament réparation

Alors que le président Mamadi Doumbouya a pris 1500 pèlerins en charge, l’espoir s’effrite pour les proches de 25 pèlerins oubliés guinéens. Le départ pour les lieux saints de l’Islam approche, de nombreuses familles de pèlerins victimes d’escroquerie l’année dernière montent au créneau et appellent le Président Mamadi Doumbouya, à respecter sa promesse d’inclusion totale.

Tout commence un jeudi de 2024. Dès le lendemain de l’annonce officielle, Abdoulaye se rend au Secrétariat Général des Affaires Religieuses (SGAR). C’est là qu’il croise Kadiza Maïmouna Camara, administratrice au service des infrastructures. Le discours est alarmiste. Abdoulaye Makoya Camara, neveu d’une des victimes, se souvient « Elle m’a dit que nous devrions chercher 65 millions pour le Hajj. Je lui ai dit : « 65 millions n’est pas trop ? » Elle dit : « Ah, vous savez ce que vous avez vu hier à la télé là et aujourd’hui là, ce n’est pas la même chose. Presque les places sont finies. » Je lui ai dit : « Eh, on a dit la nuit d’inscription ce matin, on dit que les places sont terminées ? » ».

Pour garantir une place à son oncle et à la mère d’un ami vivant à l’étranger, la famille mobilise des sommes colossales : 65 millions de francs guinéens d’un côté, et 6 000 euros de l’autre. Malgré l’opacité du processus de paiement, le parcours médical semble, lui, tout à fait officiel. « Les procédures ont commencé par la vaccination à l’hôpital Ignace Deen, pour le contrôle d’aptitude médicale, pour la vaccination des pèlerins à la grande mosquée Faysal. Nous n’avons rien fait à huis clos. Nous avons tout fait là-bas, dans les institutions et établissements reconnus à cet effet », précise-t-il.

Le jour J, à 4 heures du matin, l’illusion se brise à l’aéroport de Conakry. Au lieu du circuit officiel, les pèlerins sont orientés vers des vols pour Accra. L’anomalie attire l’attention de la police. L’auteur présumé de cette filière parallèle, Algassimou Kourouma, chef de l’agence « Rabania Voyage », est arrêté. Après une période de liberté provisoire visant à rembourser les victimes ou à régulariser leur situation, une liste de 25 noms est officiellement déposée au Secrétariat Central des Affaires Religieuses, avec accusé de réception à l’appui.

Aujourd’hui, l’incompréhension domine. Malgré la promesse du Président Mamadi Doumbouya de prendre en charge « tous les cas de victimes », Abdoulaye ne retrouve pas les noms de ses parents et des 25 victimes en général. Il s’en inquiète « On a dit non, les victimes c’est la présidence et ceux de Fossidet. Et je pensais que le communiqué qui était sorti disait que tous les cas de victimes… Si on parle de tous les cas de victimes, je pense que et ceux de Fossidet et ceux de la présidence, et nous autres, nous sommes tous victimes, vu tout ce que je viens de vous expliquer », a-t-il indiqué.

Au-delà de l’argent, c’est une question de santé et de dignité humaine. « Nos parents ont des maladies. On a tout fait, on n’a pas trouvé le médicament. Le seul médicament, le seul remède à ces différentes maladies-là, je pense que c’est d’aller au lieu saint. Parce que ça, ça les traverse. Nous traversons des moments difficiles avec ces parents. Donc qu’ils comprennent ce que nous traversons », confie-t-il avec émotion.

La famille Camara, comme tant d’autres, refuse de voir ses parents exclus une seconde fois alors que l’État a déboursé des fonds pour plus de 1 500 places. Ils interpellent directement Elhadj Karamo Diawara et le sommet de l’État. Le message final adressé au Chef de l’État est sans équivoque « Monsieur le Président de la République, nous voulons que nos parents voyagent. Nos parents n’ont rien fait pour mériter une exclusion. Je pense que ce serait la meilleure des choses qu’il faut vraiment penser », a-t-il conclu.

Thierno Amadou Diallo