Guerre au Moyen-Orient : l’Afrique compatit avec l’Iran en silence

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’Afrique n’est pas insensible aux événements qui, depuis ce samedi 28 février, secouent l’ensemble du Moyen-Orient. Opinions publiques et dirigeants du continent suivent avec intérêt, mais aussi avec une certaine compassion, ce nouvel accès de violence dans le Golfe. Intérieurement, nombre d’Africains éprouvent un sentiment mêlé de frustration et de colère contenue face aux bombardements de l’Iran par la coalition américano-israélienne. Car le pays des Mollahs, malgré tous les reproches que l’on peut lui adresser, demeure une forme de géant de substitution que certains en Afrique se plaisent à voir contester l’hégémonie occidentale. Seulement, cette solidarité pro-iranienne ne peut guère s’exprimer publiquement. Petit poucet ne disposant d’aucun moyen de peser sur le conflit, le continent ne souhaite pas non plus prendre le risque de courroucer le camp occidental. Il semble ainsi condamné à garder en lui un ressentiment pourtant profond.

Chez de nombreux Africains, il s’agit presque d’une constante. Chaque fois qu’un pays ou une coalition occidentale se retrouve confronté à un autre acteur sur la scène internationale, une partie de l’opinion africaine tend instinctivement à s’aligner du côté opposé. C’est ainsi que l’on observe des sympathies africaines pro-russes, pro-chinoises, pro-vénézuéliennes, pro-iraniennes ou encore pro-palestiniennes. Ces soutiens ne reflètent guère une adhésion authentique vis-à-vis des politiques ou des choix stratégiques de ces pays, encore moins des intérêts particuliers que les pays auraient avec ces pays. C’est davantage une attitude qui découle du constat selon lequel les Etats africains, incapables de rivaliser directement avec le bloc occidental, préfèrent soutenir ceux qui tentent d’incarner une alternative à celui-ci. Triste réalité, mais réalité tout de même.

C’est précisément ce à quoi l’on assiste depuis que les Etats-Unis et l’Etat hébreu ont lancé leurs premières frappes contre l’Iran, ce samedi 28 février. En Afrique, beaucoup espéraient que Téhéran résisterait, voire infligerait une sévère déconvenue au duo Trump-Netanyahou. Ces espoirs ont toutefois été refroidis par l’annonce précoce de la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei, ainsi que de plusieurs figures importantes du régime et de l’appareil sécuritaire iranien.

Certes, comme ils l’avaient annoncé, les Iraniens ont réussi à frapper certains alliés stratégiques des Etats-Unis et d’Israël dans la région. Mais ces ripostes ne suffisent pas, aux yeux de leurs soutiens africains, à compenser la perte de personnalités symboliques du régime. Pour beaucoup, ces pertes apparaissent comme les signes avant-coureurs d’une défaite redoutée. Conséquence : certains commencent déjà à se détourner de l’actualité, même si l’omniprésence des plateformes invasives des réseaux sociaux rend cet exercice difficile.

Cette amertume africaine s’exprime toutefois en silence. D’Addis-Abeba, siège de l’Union africaine, à Pretoria, capitale d’une Afrique du Sud habituellement plus audacieuse dans ses positions vis-à-vis d’Israël, les autorités se limitent, dans le discret et minimal langage diplomatique, à appeler à la désescalade et au retour au dialogue. Bien que sensibles au sort de l’Iran, rares sont ceux qui osent dénoncer ouvertement les actions de Washington et du gouvernement israélien.

Car, en Afrique, ni les institutions supranationales ni les Etats n’ont encore acquis le poids politique ou économique leur permettant d’assumer pleinement des positions souveraines sur la scène internationale. En dépit des discours souverainistes très en vogue ces dernières années, cette crise moyen-orientale rappelle une vérité implacable : l’Afrique continue de peser trop peu dans la marche du monde.

Boubacar Sanso Barry