Ali Khamenei tué : Téhéran confirme et décrète 40 jours de deuil
Ali Khamenei tué : Téhéran confirme et décrète 40 jours de deuil

Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, est mort. L’annonce a été faite dimanche matin par la télévision d’État iranienne, au lendemain d’intenses frappes menées par Israël et les États-Unis contre des positions stratégiques en Iran. À 86 ans, celui qui dirigeait la République islamique depuis 1989 disparaît dans un contexte d’extrême tension régionale.

Selon la télévision officielle, son décès a été confirmé à 5 heures locales (1h30 GMT). Les Gardiens de la révolution ont aussitôt averti que les responsables feraient face à « un châtiment sévère ».

Quelques heures auparavant, le président américain Donald Trump avait annoncé sa mort. « Il n’a pas pu échapper à nos services de renseignement et à nos systèmes de traçage hautement sophistiqués… En étroite collaboration avec Israël, il n’y avait absolument rien qu’il, ni les autres dirigeants tués avec lui, puissent faire », a-t-il déclaré.

Après l’annonce du décès de son guide suprême, Ali Khamenei, disparu à l’âge de 86 ans, l’Iran est entré ce dimanche dans une période de deuil de 40 jours. Les autorités ont également décrété sept jours fériés en hommage à celui qui dirigeait la République islamique depuis 1989.

Sa disparition brutale ouvre une période d’incertitude majeure, tant sur le plan interne que régional, dans une zone déjà fragilisée par des décennies de rivalités et de conflits.

