Sanoyah : les opérations de délivrance des actes de naissance sécurisés officiellement lancées

Dans le souci de permettre à la population d’obtenir des documents administratifs fiables et sécurisés, la commune de Sanoyah, à travers son service de l’état civil, a procédé ce lundi 2 mars au lancement officiel des opérations de délivrance des actes de naissance sécurisés, dénommés « Extraits de naissance biométriques ». La cérémonie s’est tenue à la Maison des jeunes, en présence du Directeur général de l’Office national de l’état civil et de l’identification (ONECI) et de plusieurs personnalités.

Pour cette première phase, 2 000 extraits seront mis à la disposition de la population.

Dans sa communication, Kadiatou Barry, officier délégué de l’état civil de la commune urbaine de Sanoyah, a expliqué le processus d’obtention.

« Pour obtenir cet extrait, il faut se munir d’un ancien extrait de naissance, d’un jugement supplétif transcrit à l’état civil ou d’un document délivré par le RAVEC. Les documents élaborés dans les cybers ne sont pas acceptés », a-t-elle expliqué.

À la question de savoir si l’obtention est gratuite, elle précise : « Les extraits de naissance numériques des personnes âgées de 15 à 30 ans sont gratuits. Pour les enfants âgés de 0 à 15 ans, si les parents souhaitent obtenir leurs extraits, ils doivent payer le coût du reçu qui s’élève à 60 000 GNF, un montant versé dans les caisses de l’État ».

Cet événement marque une étape importante dans la modernisation de l’administration locale et témoigne de l’engagement des autorités à rapprocher davantage les services publics des citoyens.

Pour la secrétaire générale de la commune de Sanoyah, Mariame Condé, l’acquisition de l’extrait de naissance numérique répond à plusieurs objectifs majeurs :

Réduire les délais d’obtention des documents administratifs ;

Lutter contre les fraudes et les doublons dans la gestion des documents ;

Sécuriser les données d’état civil ;

Simplifier les démarches administratives pour les populations.

Selon elle, « à travers cette innovation, notre commune s’inscrit pleinement dans la dynamique nationale de digitalisation des services publics, visant à renforcer la transparence, l’efficacité et la bonne gouvernance. L’état civil constitue la base de l’identité juridique de chaque individu. Garantir un accès rapide, fiable, sécurisé et gratuit aux documents administratifs est un droit fondamental et une responsabilité que nous prenons très au sérieux », a-t-elle soutenu

Présidant la cérémonie, Luck Dramou, au nom du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, a rappelé : « L’extrait de naissance biométrique est gratuit sur l’ensemble du territoire national. Et lorsqu’on parle d’extrait de naissance, on évoque également la carte d’identité biométrique, dont l’obtention est aussi gratuite. Toutefois, pour obtenir cette carte, il faut venir s’enrôler à l’état civil de Sanoyah, car le commissariat n’assure pas l’enrôlement ».

Puis d’ajouter : «En cas de perte de l’extrait de naissance, il faut faire une déclaration à la police. Lors du renouvellement, la deuxième demande qui relève de la volonté de la personne est payante et coûte 60 000 GNF. La première demande, elle, est gratuite ».

Balla Yombouno