Armée guinéenne : les patrons des Forces spéciales et de la BATA promus généraux de brigade

Le président Mamadi Doumbouya, a procédé à une nouvelle série de promotions au sein de l’armée guinéenne. Par un décret signé le vendredi 6 mars 2026, le chef de l’État a élevé douze officiers supérieurs au grade de général de brigade.

L’annonce a été faite au cours du journal télévisé de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG).

Parmi les officiers promus figurent plusieurs cadres occupant des fonctions stratégiques, notamment à la tête du Groupement des Forces spéciales et du bataillon autonome des troupes aéroportées. Ces nominations viennent renforcer la chaîne de commandement de l’armée.

Les officiers élevés au grade de général de brigade sont :

N’Famara Oularé – Matricule 18 108 G

Alimou Coulibaly – Matricule 18 259 G

Saa Alphonse Touré – Matricule 18 818 G

Bacary Camara – Matricule 19 684 G

Aly Badara Sangaré – Matricule 19 521 G

Mamoudou Kaba – Matricule 21 082 G

Louis Rémy Camara – Matricule 21 864 G

Issa Nabé – Matricule 25 393 G

Boubacar Barry – Matricule 26 108 G

Hamidou Soumah – Matricule 27 299 G

Mouctar Kaba – Matricule 27 336 G

Mohamed Amine Camara – Matricule 27 480 G

Ledjely.com