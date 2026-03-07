Métiers du numérique : ABLOGUI mobilise les jeunes autour des opportunités du digital

L’Association des blogueurs de Guinée a organisé, ce samedi 7 mars 2026, une masterclass autour du thème : « Les métiers du numérique : comprendre, choisir et se lancer ». Cette rencontre a permis aux participants d’acquérir des notions essentielles sur les opportunités qu’offre aujourd’hui le secteur du digital.

Ils étaient près d’une centaine de jeunes : étudiants, diplômés et entrepreneurs, à prendre part à cette session d’échanges consacrée aux métiers du numérique. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Les Veilleurs du web », mis en place par l’Association des blogueurs de Guinée pour outiller les jeunes sur les outils et les méthodes efficaces d’utilisation des réseaux sociaux.

« Pour nous, cette masterclass était l’opportunité, en fait, pour les intervenants de partager leur expérience, de partager donc leur parcours et montrer, en fait, que les outils numériques qu’on a à notre disposition aujourd’hui et qui, il y a quelques années en arrière, n’avaient pas atteint cette progression-là. Donc, la démocratisation de l’accès à Internet offre des opportunités liées à l’utilisation du digital. Cette masterclass, donc, l’objectif était vraiment de montrer que les réseaux sociaux peuvent être utilisés par des jeunes pour saisir des opportunités au lieu de l’utiliser pour, à la fois, faire de la désinformation, faire circuler des discours de haine et aussi montrer que les outils numériques sont également des outils par lesquels on peut faire véhiculer des messages de sensibilisation, des messages de paix et de cohésion sociale », a déclaré Baro Condé, président de l’Association des blogueurs de Guinée.

Cette masterclass a été animée par plusieurs spécialistes du domaine, notamment Ousmane Bangoura, manager en stratégie digitale, Fatoumata Niane, cheffe du département IT à Orange Microfinance Guinée, et Thierno Bah, fondateur et manager de SUITE. À tour de rôle, les intervenants ont partagé leurs expériences, les défis rencontrés ainsi que les stratégies qui ont marqué leur parcours professionnel dans le numérique.

« L’objectif, c’était déjà de leur faire comprendre qu’est-ce que c’est que le numérique de façon très basique. Aujourd’hui, quelles sont les opportunités qui viennent avec Internet, l’utilisation du téléphone et de l’ordinateur. Au-delà de ça, c’était de leur faire comprendre également, au-delà des opportunités de base, quelles sont les approches ou les compétences qui peuvent être acquises à travers ces outils-là. Comment est-ce qu’aujourd’hui, avec Internet, on arrive à toucher à tous les secteurs d’activité. Donc, avec les autres intervenants, l’objectif a été surtout de leur faire savoir que c’était possible de pouvoir développer des compétences transversales, de pouvoir développer sa carrière différemment à travers le digital en utilisant Internet de façon responsable. Donc, on a partagé des plateformes à utiliser. On a la base, Google, YouTube, tout ce qui tourne autour. Et au-delà de ça, c’est de leur faire comprendre aussi l’usage professionnel ou, en tout cas, responsable des réseaux sociaux, etc. », a indiqué Thierno Bah.

Puis d’ajouter : « On a parlé de cybersécurité, on a parlé de la recherche, de tout ce qui est forums d’apprentissage, plateformes d’apprentissage en ligne et tout. Et il y a eu aussi beaucoup de questions sur le community management, le marketing digital, la communication et tout. Donc, à vrai dire, c’est juste de leur faire comprendre qu’avec un téléphone, un ordinateur et Internet, il est possible pour eux d’apprendre, d’avoir de meilleures notes en classe, d’avoir des compétences transversales et de pouvoir développer une carrière aujourd’hui qui répond aux besoins du marché », a-t-il poursuivi.

Parmi les participants, Fatoumata Biro Sow, diplômée en marketing et commerce international et community manager pour différentes entreprises, n’a pas caché sa satisfaction à l’issue de la rencontre.

« Je suis très contente de travailler dans le domaine du numérique parce qu’aujourd’hui c’est un secteur qui prend beaucoup d’ampleur. Grâce au digital, il est possible de travailler en télétravail et d’avoir des opportunités professionnelles intéressantes. Cette masterclass m’a beaucoup aidée parce qu’en tant que community manager, j’avais plusieurs inquiétudes sur l’organisation du métier. Aujourd’hui, je comprends mieux comment structurer mon travail et développer mes compétences », a-t-elle souligné.

À travers cette initiative, l’Association des blogueurs de Guinée entend poursuivre ses actions de sensibilisation et de formation afin d’encourager les jeunes à tirer pleinement profit des opportunités offertes par le numérique.

N’Famoussa Siby