Communication de crise en Guinée : ce que révèle l’épisode de l’absence présidentielle

Dans toute démocratie – ou tout régime politique – la communication de crise constitue un test révélateur de la solidité des institutions. Elle expose les réflexes d’un pouvoir face à l’incertitude, mais aussi sa capacité à gérer l’information dans un contexte de pression médiatique et populaire.

L’absence prolongée du président Mamadi Doumbouya, entre le 13 février et le début du mois de mars 2026, après sa participation au sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, a constitué un cas d’école. Pendant plus de deux semaines, le silence officiel a laissé prospérer les rumeurs, alimentant une anxiété collective dans l’espace public et sur les réseaux sociaux.

Lorsque la parole officielle a finalement émergé, elle s’est exprimée à travers deux voix : celle du conseiller personnel du président, Elhadj Thierno Mamadou Bah (TMB), et celle du Premier ministre Bah Oury. Deux interventions rapprochées, mais deux styles de communication radicalement différents, révélant deux approches de la gestion de crise : l’une personnalisée et audacieuse, l’autre institutionnelle et prudente.

Le coût du silence dans une crise politique

La première erreur de communication dans toute crise est le silence prolongé. Dans un monde hyperconnecté, l’absence d’information officielle ne crée pas le calme : elle ouvre un espace aux spéculations.

Pendant près de deux semaines, aucune communication formelle n’est venue préciser la situation du chef de l’État : ni image, ni communiqué officiel, ni information sur son agenda. Ce vide informationnel a rapidement été comblé par une multitude d’hypothèses, parfois alarmistes.

En communication politique, une règle simple prévaut : lorsque l’État se tait, ce sont les rumeurs qui parlent.

Ce retard dans la prise de parole a donc placé le pouvoir dans une position défensive, obligé de répondre à une narration déjà construite par l’opinion publique et les médias.

La stratégie audacieuse du conseiller présidentiel

Le 2 mars 2026, le conseiller présidentiel TMB brise le silence. Sa déclaration se veut rassurante : le président “se porte très bien”, il s’est entretenu avec lui et celui-ci reste pleinement engagé dans ses responsabilités.

Mais c’est une phrase qui va retenir toute l’attention : l’évocation d’un possible burn-out, conséquence d’un rythme de travail jugé “infernal”.

Sur le plan de la communication, cette formulation révèle une stratégie claire : humaniser le chef de l’État.

En présentant le président comme un homme soumis aux mêmes limites physiques que tout citoyen, la communication cherche à susciter l’empathie. Le burn-out n’est pas présenté comme une faiblesse, mais comme la conséquence d’un engagement total au service du pays.

Cependant, cette approche comporte des risques.

Dans l’imaginaire politique, surtout dans les régimes où l’autorité repose sur l’image de la force et de la maîtrise, évoquer l’épuisement d’un dirigeant peut produire l’effet inverse : au lieu de rassurer, cela peut nourrir des interrogations sur sa capacité à gouverner.

En communication de crise, certains mots possèdent un pouvoir symbolique considérable. Le terme burn-out, emprunté au vocabulaire médical et psychologique, a ainsi introduit dans le débat public une idée que la communication officielle cherchait précisément à éviter : celle d’une possible fragilité du chef de l’État.

La prudence institutionnelle du Premier ministre

Face à cette première intervention, la communication du Premier ministre Bah Oury s’inscrit dans une logique différente.

Son message est plus sobre, plus institutionnel : le président “va bien”, il prend un “break nécessaire après plusieurs années de tension”, et il continue de suivre les dossiers nationaux.

Le choix des mots est significatif. Là où le conseiller évoque un burn-out, le Premier ministre parle simplement de tension nerveuse. Là où l’un humanise la situation, l’autre cherche à la banaliser.

Cette différence illustre deux cultures de communication.

La première est personnelle et émotionnelle, fondée sur la proximité avec le chef de l’État.

La seconde est institutionnelle, orientée vers la stabilité de l’État et la continuité du pouvoir.

En reconnaissant également ne pas être habilité à révéler certains détails – notamment la localisation du président –, le Premier ministre adopte une forme de transparence mesurée qui peut paradoxalement renforcer sa crédibilité.

Une communication à deux voix

Cependant, la coexistence de ces deux discours n’est pas sans conséquences.

Dans une situation de crise, la cohérence du message est essentielle. Toute variation sémantique, même minime, peut être interprétée comme une contradiction.

Le fait que le conseiller personnel du président apparaisse comme mieux informé que le chef du gouvernement a également suscité des interrogations sur la chaîne réelle de communication au sommet de l’État.

Plus fondamentalement, cet épisode a mis en lumière une question institutionnelle importante : pourquoi la communication officielle de la présidence n’a-t-elle pas été la première à intervenir ?

Selon les textes récents organisant la Présidence de la République, la Direction de la communication présidentielle devrait être l’organe habilité à porter la parole officielle dans ce type de situation.

Or, ce sont des acteurs politiques – et non institutionnels – qui ont occupé cet espace.

Une crise finalement désamorcée

Le retour du président à Conakry le 6 mars, accompagné d’images diffusées dans les médias, a permis de refermer provisoirement cette séquence.

La promesse de retour annoncée par le conseiller présidentiel s’est matérialisée, renforçant sa crédibilité personnelle.

Mais l’épisode laisse plusieurs enseignements.

D’abord, la rapidité est la première règle de la communication de crise. Une réaction tardive réduit la capacité du pouvoir à contrôler le récit public.

Ensuite, la cohérence du message est essentielle. Une communication fragmentée peut créer plus d’incertitudes qu’elle n’en dissipe.

Enfin, cet épisode rappelle une réalité fondamentale : dans un contexte de défiance envers les institutions, la transparence devient une ressource stratégique.

Car dans l’espace public contemporain, l’information finit toujours par circuler. La question n’est donc plus de savoir si l’État doit communiquer, mais quand et comment il choisit de le faire.

La prochaine crise de communication politique en Guinée trouvera sans doute une opinion publique plus attentive, plus exigeante et mieux armée pour interroger les silences du pouvoir.

Alpha CAMARA

Diplômé en communication d’entreprise

Masterant en communication publique et politique