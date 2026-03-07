Ligue 1 guinéenne : le Horoya AC fait tomber l’ASK et creuse l’écart

Le duel tant attendu entre l’Association Sportive de Kaloum (ASK) et le Horoya AC a tourné à l’avantage des Rouge et Blanc. Ce samedi, au stade Petit Sory de Nongo, le Horoya s’est imposé (1-0) face à son rival historique lors de la 19e journée du championnat national.

Disputée dans un contexte particulier en raison du huis clos, la rencontre s’est jouée sans la ferveur habituelle des supporters. Dans les tribunes, seules quelques personnalités ont assisté au match, notamment le président de la Fédération guinéenne de football, le sélectionneur national et le directeur technique national.

Côté kaloumiste, un seul changement a été enregistré dans le onze de départ par rapport au match contre le Hafia : Django a été remplacé par Aly Badara Condé. Du côté du Horoya, le jeune Mara a cédé sa place à Kaba Ibrahim sur le flanc gauche de la défense. Pour le reste, les deux équipes ont aligné leurs formations habituelles.

Dès l’entame, l’ASK prend le contrôle du jeu et confisque le ballon pendant plusieurs minutes. Mais à partir de la 12e minute, le Horoya parvient à poser son jeu et enchaîne les passes. Malgré quelques erreurs défensives, notamment de Samassekou et Sékou Salif Sylla, les Rouge et Blanc évitent le pire.

La plus grosse occasion de la première période est à mettre à l’actif de l’ASK : Daouda, seul face au but, manque le cadre et laisse filer une opportunité en or d’ouvrir le score.

Le tournant du match intervient à la 40e minute. Sur un centre d’Alia Camara repris de la tête par Gnagna, bousculé dans son duel, le ballon retombe dans la surface kaloumiste. Ismaël en profite pour pousser le cuir au fond des filets et offrir l’avantage au Horoya (0-1).

Au retour des vestiaires, les Jaune et Vert tentent de réagir et multiplient les offensives pour revenir au score. Mais les hommes du Horoya résistent et gèrent leur avance. Malgré les ajustements opérés par Désiré Fokou, l’ASK peine à trouver la faille.

Dans le dernier quart d’heure, les Kaloumistes assiègent le camp adverse. Les coups de pied arrêtés, notamment tirés par Ibrahim Sory Sankhon, mettent la défense du HAC sous pression, mais la cage des Rouge et Blanc reste inviolée.

La tension monte en fin de rencontre lorsque Lansana Sylla est expulsé pour un geste de frustration, laissant son équipe en infériorité numérique.

Après cinq minutes de temps additionnel, l’arbitre Leno siffle la fin du match. Le Horoya s’impose sur la plus petite des marges (1-0) et réalise une excellente opération au classement, creusant désormais un écart de cinq points (42 points) sur son concurrent direct (37 points).

Lonceny Camara