ledjely
Accueil » 8 mars 2026 : Mamadi Doumbouya réaffirme son engagement pour les femmes
A la une

8 mars 2026 : Mamadi Doumbouya réaffirme son engagement pour les femmes

Par LEDJELY.COM

Ce 8 mars 2026, Journée internationale des droits des femmes, le président de la République, s’est adressé aux femmes de Guinée. Dans ce message que nous vous proposons ci-dessous, Mamadi Doumbouya rend un hommage appuyé à la couche féminine de notre pays, d’Afrique et du monde. Il salue notamment leur rôle essentiel dans la société et réaffirme son engagement à faire de la promotion des droits des femmes une priorité du septennat que les Guinéens lui ont donné en votant massivement en sa faveur le 28 décembre 2025.

Le message ci-dessous

En ce 8 mars 2026, Journée internationale des droits des femmes, célébrée cette année autour du thème « Droits. Justice. Action. Pour TOUTES les femmes et les filles », je tiens à adresser un hommage sincère et respectueux aux femmes de Guinée, d’Afrique et du monde entier.

Les femmes sont le cœur battant de nos familles, la force silencieuse de nos communautés et l’une des plus grandes richesses de notre Nation. Par leur courage, leur résilience et leur engagement quotidien, elles portent l’espoir et façonnent l’avenir.

Lors de mon investiture le 17 janvier 2026, j’ai affirmé avec conviction que ce mandat serait aussi celui des femmes. Cet engagement demeure une priorité de mon action au service de la Guinée.

Car aucune société ne peut prétendre au progrès durable sans garantir les droits, la justice et l’action concrète en faveur de toutes les femmes et de toutes les filles.

A toutes les femmes de Guinée dans nos villes, nos villages, nos marchés, nos écoles, nos administrations et nos foyers, je veux dire aujourd’hui : la Nation vous voit, la Nation vous respecte et la Nation compte sur vous.

Ensemble, continuons à bâtir une Guinée plus juste, plus forte et plus prospère.

Bonne Journée internationale des droits des femmes.

Guinée, Notre Paradis, Terre de Richesses et d’Innovations

S. E. Mamadi DOUMBOUYA

Président de la République

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Dissolution des partis politiques : à Kankan, El Hadj Sory Sanoh dénonce une manœuvre politique

LEDJELY.COM

Communication de crise en Guinée : ce que révèle l’épisode de l’absence présidentielle

LEDJELY.COM

Ligue 1 guinéenne : le Horoya AC fait tomber l’ASK et creuse l’écart

LEDJELY.COM

Guerre au Moyen-Orient : l’Afrique compatit avec l’Iran en silence

LEDJELY.COM

Ali Khamenei tué : Téhéran confirme et décrète 40 jours de deuil

LEDJELY.COM

Guinée-Sierra Leone : derrière l’arrestation de militaires, la persistance d’un vieux litige frontalier

LEDJELY.COM
Chargement....