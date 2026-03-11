AGL Guinée et Conakry Terminal se mobilisent pour célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, AGL Guinée et Conakry Terminal ont organisé une rupture collective du jeûne à l’attention des collaboratrices du groupe dans un complexe hôtelier renommé.

Cette initiative, qui s’inscrit à la croisée des valeurs du Ramadan et de la célébration du 8 mars, visait à rendre hommage aux femmes qui contribuent activement à la performance, à la stabilité et au dynamisme du secteur portuaire et logistique en Guinée.

L’événement a rassemblé des collaboratrices issues de plusieurs départements, ainsi que des représentantes des différentes directions. Ce moment d’échanges et de convivialité a permis de renforcer la cohésion entre les femmes du groupe, de favoriser le partage d’expériences et de mettre en lumière leur rôle essentiel dans les opérations quotidiennes.

« Les femmes jouent un rôle déterminant dans la réussite de nos activités. Leur professionnalisme, leur énergie et leur capacité d’adaptation constituent des atouts majeurs pour notre organisation. En cette Journée internationale des droits des femmes, célébrée en pleine période de Ramadan, nous souhaitons leur exprimer toute notre reconnaissance. Notre engagement est clair : offrir à chaque collaboratrice les conditions nécessaires pour s’épanouir, progresser et exprimer pleinement son potentiel », a déclaré Ibrahima Diallo, Directeur AGL Guinée.

Cette rupture collective du jeûne a été marquée par des échanges inspirants, des témoignages et des moments de convivialité, reflétant les valeurs communes portées par le Ramadan et le 8 mars : solidarité, respect, dignité et cohésion.

À travers cette célébration, AGL Guinée et Conakry Terminal réaffirment leur engagement en faveur de la promotion du leadership féminin, de l’égalité des chances et des parcours professionnels, ainsi que de la construction d’un environnement de travail inclusif, respectueux et propice à l’épanouissement des collaboratrices.

A propos d’AGL Guinée et de Conakry Terminal

AGL Guinée est un acteur majeur de la logistique, du transport et du transit en République de Guinée. Conakry Terminal, filiale du Groupe AGL et opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry, joue un rôle clé dans la fluidité des échanges commerciaux. Engagées dans une démarche sociétale responsable, AGL Guinée et Conakry Terminal mènent chaque année des initiatives solidaires au bénéfice des populations.

Contact presse :

Fodé DIAOUNE

Responsable Régional Communication & RSE Guinée – Sierra Leone – Libéria fode.diaoune@aglgroup.com – T +224 621 08 92 22