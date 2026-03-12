Frontière Guinée-Libéria : retour au calme, mais le drapeau libérien persiste

À Kiéssènèye, dans la préfecture de Gueckédou, le calme semble revenir après plusieurs jours de tension entre Guinéens et Libériens. Ce jeudi 12 mars 2026, la situation est plus tranquille que la veille, où la nervosité et la peur étaient palpables. Les civils ont déserté les rives du fleuve, mais les forces de défense et de sécurité restent en alerte, chacune de son côté.

Pourtant, un symbole persiste : le drapeau libérien continue de flotter à quelques encablures du fleuve. Malgré la demande expresse des autorités guinéennes, formulée lors de la rencontre avec le ministre des Affaires Intérieures du Liberia le 8 mars, le gouvernement libérien n’a toujours pas remis le drapeau à sa position initiale. La veille, il avait été hissé à nouveau par de jeunes Libériens.

La zone est désormais sous contrôle militaire bilatéral, en attendant une issue diplomatique à cette crise.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour ledjely.com