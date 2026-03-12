ledjely
Accueil » Médias : la HAC suspend deux sites et deux journalistes pour incitation à la violence transfrontalière
ActualitésAnnoncesGuinéeMédiasSociété

Médias : la HAC suspend deux sites et deux journalistes pour incitation à la violence transfrontalière

Par LEDJELY.COM

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a annoncé, ce jeudi 12 mars 2026, la suspension de deux sites d’information pour trois mois : www.africaturemedia.com et www.guineesource.com. Ces plateformes sont accusées de diffuser des contenus sensibles susceptibles d’attiser les tensions à la frontière guinéo-libérienne.

Selon la HAC, ces sites ont publié des images sensationnelles et des propos incitant à la violence transfrontalière, entraînant la suspension de leurs activités sur l’ensemble de leurs réseaux de diffusion.

Par ailleurs, la décision, signée par Boubacar Yacine Diallo, précise que les journalistes Sâa Édouard Tinguiano et Foromo Lamah, non détenteurs de la carte professionnelle de presse, sont suspendus pour six mois.

Screenshot

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Boké : la pénurie de liquidités plonge les travailleurs dans la galère

LEDJELY.COM

Conakry : L’ABLOGUI lance la 4ᵉ édition du concours « Filme la Guinéenne qui t’inspire ! »

LEDJELY.COM

Guerre contre l’Iran : le choc pétrolier qui menace l’Afrique

LEDJELY.COM

Prières nocturnes : à Kountia, des imams de moins de 20 ans impressionnent les fidèles

LEDJELY.COM

Guinée : l’UE déplore la dissolution de 40 partis politiques

LEDJELY.COM

Crise frontalière guinéo-libérienne : le drapeau libérien hissé de nouveau sur la portion litigeuse

LEDJELY.COM
Chargement....