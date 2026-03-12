Médias : la HAC suspend deux sites et deux journalistes pour incitation à la violence transfrontalière

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a annoncé, ce jeudi 12 mars 2026, la suspension de deux sites d’information pour trois mois : www.africaturemedia.com et www.guineesource.com. Ces plateformes sont accusées de diffuser des contenus sensibles susceptibles d’attiser les tensions à la frontière guinéo-libérienne.

Selon la HAC, ces sites ont publié des images sensationnelles et des propos incitant à la violence transfrontalière, entraînant la suspension de leurs activités sur l’ensemble de leurs réseaux de diffusion.

Par ailleurs, la décision, signée par Boubacar Yacine Diallo, précise que les journalistes Sâa Édouard Tinguiano et Foromo Lamah, non détenteurs de la carte professionnelle de presse, sont suspendus pour six mois.

Balla Yombouno