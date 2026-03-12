Prières nocturnes : à Kountia, des imams de moins de 20 ans impressionnent les fidèles

À Kountia, dans la haute banlieue de Conakry, les dix dernières nuits du Ramadan offrent un spectacle aussi rare qu’édifiant. Loin des clichés d’une jeunesse désintéressée des valeurs religieuses, des adolescents de moins de 20 ans dirigent désormais les prières nocturnes avec une maîtrise impressionnante du Coran. Un phénomène qui traduit une véritable dynamique dans l’enseignement religieux local.

Il est une heure du matin. Alors que la capitale semble plongée dans le calme, le quartier de Kountia s’anime progressivement. Sous la lumière tamisée des lampadaires et des devantures de boutiques, un flot continu de fidèles converge vers les mosquées. Tous ont le même objectif : profiter des dix dernières nuits du mois saint, une période hautement spirituelle durant laquelle les croyants espèrent vivre la Nuit du Destin (Laylat al-Qadr).

À la mosquée Oussaymiya, la ferveur est palpable. Mais ce qui frappe particulièrement les fidèles cette année, c’est l’absence de pupitres devant l’imam. Il y a encore quelques années, il n’était pas rare de voir le guide de la prière consulter un exemplaire du Coran ou un support numérique afin de maintenir la fluidité de la longue prière nocturne du Tahajjud.

Aujourd’hui, la scène a changé.

Face aux rangées de fidèles, un jeune imam, à peine sorti de l’adolescence, dirige la prière. Sans papier ni téléphone, il récite les versets du Coran avec une aisance remarquable. Sa voix claire et parfaitement modulée accompagne les fidèles durant près de trois heures de prière.

Ces jeunes imams ne sont toutefois pas seuls dans cet exercice exigeant. Juste derrière eux, au premier rang, se tiennent les anciens, maîtres coraniques et érudits, qui veillent attentivement à la précision de la récitation. Une présence rassurante qui témoigne d’une transmission intergénérationnelle du savoir religieux.

Cette collaboration entre jeunesse et sagesse illustre une véritable émancipation spirituelle. Ces jeunes ne se contentent plus de lire le Coran : ils le portent en eux, fruit d’années de mémorisation et de discipline.

Si le phénomène est visible dans plusieurs mosquées de la zone, il se distingue particulièrement à la mosquée Oussaymiya. Il reflète la vitalité des écoles et centres de mémorisation coranique de Kountia, dont les efforts commencent aujourd’hui à porter leurs fruits.

Voir un adolescent guider une assemblée composée d’adultes et de notables religieux jusqu’aux premières heures de l’aube suscite une grande fierté chez les parents et les habitants du quartier.

À l’approche des premières lueurs du jour, tandis que les fidèles s’apprêtent à prendre le dernier repas avant le jeûne, une certitude s’impose : à Kountia, la relève spirituelle est bien assurée.

Thierno Amadou Diallo