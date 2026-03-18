AGL Guinée et Conakry Terminal réaffirment leur engagement social par un don de vivres à l’ONG AFA en faveur des orphelinats et communautés religieuses durant le Ramadan

Dans le cadre de leur politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise et de leur volonté d’accompagner les communautés locales, AGL Guinée et Conakry Terminal ont procédé, le vendredi 13 mars 2026, à la remise d’un important don de vivres à l’ONG Aide à la Famille Africaine (AFA).

Cette initiative vise à soutenir plusieurs orphelinats ainsi que des mosquées et des églises à l’occasion des périodes spirituelles du Ramadan et du Carême chrétien, des moments marqués par les valeurs de partage, de solidarité et de compassion.

Le don, composé notamment de riz, de sucre et d’huile alimentaire, permettra d’apporter une assistance concrète aux enfants orphelins, aux familles vulnérables et aux communautés religieuses engagées dans l’accompagnement des populations les plus démunies.

À travers ce geste de solidarité, les deux entreprises réaffirment leur engagement à contribuer durablement au bien-être des populations guinéennes. Cette action s’inscrit pleinement dans la vision du Groupe AGL, qui place l’impact social, la solidarité et le soutien aux communautés au cœur de ses priorités.

« En cette période de jeûne et de recueillement, nous sommes heureux de pouvoir apporter notre soutien aux communautés et aux enfants qui en ont le plus besoin. Ce geste traduit notre volonté de contribuer à un développement plus inclusif, durable et solidaire », a déclaré Ibrahima Diallo, Directeur Général Pays.

De son côté, l’ONG Aide à la Famille Africaine (AFA) a salué cette marque de confiance et de solidarité. Elle a exprimé sa gratitude envers AGL Guinée et Conakry Terminal pour ce partenariat qui permettra de renforcer ses actions auprès des structures sociales qu’elle accompagne, tout en réaffirmant son engagement en faveur de l’amélioration des conditions de vie des personnes les plus vulnérables.

Par cette initiative, AGL Guinée et Conakry Terminal illustrent une nouvelle fois l’importance qu’ils accordent à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise, en mettant en œuvre des actions concrètes fondées sur les valeurs de partage, d’entraide et de cohésion sociale.

A propos d’AGL Guinée et de Conakry Terminal

AGL Guinée est un acteur majeur de la logistique, du transport et du transit en République de Guinée. Conakry Terminal, filiale du Groupe AGL et opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry, joue un rôle clé dans la fluidité des échanges commerciaux. Engagées dans une démarche sociétale responsable, AGL Guinée et Conakry Terminal mènent chaque année des initiatives solidaires au bénéfice des populations.

Contact presse :

Fodé DIAOUNE Responsable Régional Communication & RSE Guinée – Sierra Leone – Libéria fode.diaoune@aglgroup.com – T +224 621 08 92 22