Médias : la HAC réhabilite Évasion TV, mais plusieurs organes restent sous sanction

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a décidé de lever la mesure de retrait de la chaîne privée Évasion TV du bouquet Canal+, marquant un tournant dans ce dossier qui avait suscité de vives réactions dans le paysage médiatique guinéen.

Dans sa décision N°020/HAC/P/2026 rendue le 2 mai 2026 à Conakry, l’organe de régulation justifie ce revirement par les efforts consentis par le Groupe Évasion Guinée pour corriger les manquements professionnels ayant conduit à la sanction initiale. La HAC souligne notamment « la mise en œuvre de mesures administratives internes rigoureuses visant à renforcer le respect de l’éthique et de la déontologie journalistique ».

L’institution met également en avant l’engagement formel des responsables de la chaîne à se conformer aux textes législatifs et réglementaires encadrant le secteur de la communication en République de Guinée. Ces garanties semblent avoir pesé dans la balance au moment de statuer sur la réintégration du média.

Autre élément non négligeable : le contexte. La HAC évoque « l’importance symbolique » de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai, ainsi que la nécessité de favoriser « un climat d’apaisement et de pluralisme médiatique », notamment en période électorale.

Concrètement, la décision ordonne le rétablissement immédiat du signal d’Évasion TV sur le bouquet Canal+, retiré depuis le 9 décembre 2023, invitant la direction de Canal+ Guinée à exécuter sans délai cette mesure.

Cependant, cette levée de sanction intervient dans un contexte où plusieurs autres médias privés restent toujours fermés. Il s’agit notamment de Djoma Médias, FIM FM, Espace TV et FM, ainsi que Sweet FM, dont la situation continue d’alimenter les débats.

La HAC assortit par ailleurs sa décision d’une mise en garde claire. Elle exige du Groupe Évasion TV le maintien des réformes internes engagées, afin d’éviter toute récidive « susceptible de compromettre la cohésion sociale ».

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