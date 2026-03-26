Avis de sacrifice pour feu le colonel Colonel Mohamed Salif Conté

Les familles Conté, Condé, Youla, Sylla, Touré, Zoumanigui, Diaby et Kébé, parents, amis et alliés, ont la profonde douleur de rappeler au public le rappel à Dieu de leur regretté fils, frère, époux et père : Feu Colonel Mohamed Salif Conté, Ancien Commandant de la Région Opérationnelle Maritime Nord Kamsar.

À cette occasion, elles informent les proches, les collègues et les connaissances que les sacrifices du 40ème jour pour le repos de son âme auront lieu le : Dimanche 29 mars 2026.

La cérémonie se déroulera à son domicile situé à Nongo, juste après la prière de 14 heures.

Les familles remercient d’avance tous ceux qui, par leur présence ou leurs prières, s’associeront à ce moment de recueillement.

Puisse l’âme du défunt reposer en paix. Amen.