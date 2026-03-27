Décès de Toumba : Elhadj Karamo Diawara salue « un homme de Dieu »

La morgue de l’hôpital Ignace Deen de Conakry a accueilli ce vendredi 27 mars 2026 un hommage solennel au commandant Toumba Diakité, avec la présence d’Elhadj Karamo Diawara, ministre secrétaire général des Affaires religieuses, représentant le président Mamadi Doumbouya.

Représentant le président Mamadi Doumbouya, Elhadj Karamo Diawara, ministre secrétaire général des Affaires religieuses, a exprimé la douleur et la compassion du gouvernement. « Le Chef de l’État m’a chargé, en ma qualité de premier responsable des confessions religieuses en Guinée, de rester et d’accompagner ce grand homme jusqu’à sa dernière demeure. Nous sommes entièrement aux côtés de la famille, de ses avocats et de tous ses proches pour toute orientation », a-t-il indiqué.

Le ministre a souligné le courage et l’abnégation de Toumba : « La contrainte, la difficulté et les sacrifices que chacun accepte pour que la Guinée soit sécurisée, pour préserver son intégrité territoriale et permettre à chacun de vivre normalement et de pratiquer sa religion en toute tranquillité, dont Toumba Diakité faisait partie ».

Il a également rendu hommage à sa dimension spirituelle. « J’ai mobilisé l’ensemble du Secrétariat général des Affaires religieuses, les imams des 13 communes de Conakry ainsi que plus de cinquante chefs religieux. Car, avant tout, celui qui est tombé était un homme de Dieu, un homme de foi. Quiconque aime le Coran peut comprendre qu’il a consacré sa vie à Dieu. C’est ce même Dieu qui l’a rappelé à Lui », a-t-il souligné.

S’inspirant de l’exemple du Prophète Mohammad (PSL), Elhadj Karamo Diawara a lancé un message fort : « j’ai mobilisé l’ensemble du Secrétariat général des Affaires religieuses, les imams des 13 communes de Conakry ainsi que plus de cinquante chefs religieux. Car, avant tout, celui qui est tombé était un homme de Dieu, un homme de foi. Quiconque aime le Coran peut comprendre qu’il a consacré sa vie à Dieu. C’est ce même Dieu qui l’a rappelé à Lui. La seule chose que j’invite aujourd’hui toutes les composantes de la Guinée à retenir, c’est l’exemple du Prophète Mohammad (PSL) et de ses compagnons. Je n’ai jamais vu un Prophète céder à la colère, même après de lourdes pertes dans les épreuves. Lorsqu’il a perdu des proches, dont son oncle Hamza, il est resté digne. Et lorsque Dieu lui a accordé la victoire à La Mecque, face à ceux qui l’avaient persécuté, humilié et combattu, il a choisi le pardon ».

N’Famoussa Siby