Me Yomba à propos de Toumba : « Son corps pouvait même être dans un musée »

Le décès du commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit « Toumba », le 25 mars dernier, a bouleversé famille, amis et collaborateurs. Pour Me Paul Yomba, son avocat, l’homme était si exceptionnel que « son corps pouvait même être dans un musée ». Un dernier hommage émouvant, empreint de souvenirs et de prières, a été rendu vendredi à la morgue de l’hôpital Ignace Deen. Les autorités étaient également représentées par le ministre secrétaire général des Affaires religieuses.

Présent sur les lieux, Me Paul Yomba, l’un des avocats de Toumba Diakité, visiblement ému, a exprimé sa peine et son attachement à l’homme.

« Nous sommes venus rendre nos derniers hommages à notre camarade, notre compagnon de combat, Aboubacar Toumba Diakité qui n’était plus à présenter tant il était porté par l’humanité mais progressiste par le monde entier, par l’Afrique, par toutes les entités pratiquement. Toumba a fait l’objet de beaucoup d’admiration, par sa sincérité, sa loyauté, par son érudition, par la maîtrise aussi de son métier, de la profession médicale, par les arts qu’il a pratiqués mais qu’il a usé avec beaucoup de dignité et pour le bien de tous », a-t-il indiqué.

Poursuivant son hommage, Me Yomba a évoqué la singularité de la vie et de l’œuvre de Toumba Diakité.

« Nous avons entendu des témoignages, nous pensons que son corps pouvait même être dans un musée, tellement sa mort n’est pas jusqu’à présent certifiée par beaucoup de personnes mais elle est effective, Toumba a terminé sa ministère terrestre, il s’est défendu sincèrement », a-t-il poursuivi.

Au nom de lui et de ses pairs, l’avocat a souligné les liens étroits qui les unissaient au défunt.

« Me Lancinet Sylla et moi, gardons, beaucoup de souvenirs de lui, nous avons beaucoup de témoignages et nous ne cesserons de le plaider parce qu’il était devenu une partie de nous. Pendant plus d’une décennie, nous avons travaillé ensemble, nous avons échangé, nous avons beaucoup de confidences, nous avons élaboré beaucoup de stratégies qu’il a su lui-même exécuter. Nous nous joignons à sa famille, à vous la presse d’ailleurs, qui l’aviez beaucoup porté, que vous vous êtes fait écho de tout ce qu’il faisait, de tout ce que nous disions. Nous savons que vous le pleuriez, la preuve de votre affliction c’est que vous êtes tous là. Nous prions que le Dieu des cieux l’accueille dans son paradis éternel, qu’autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, qu’autant l’amour de Dieu soit grand pour lui, qu’autant l’Orient est séparé de l’Occident, que Dieu éloigne aussi de ses péchés », a-t-il souligné.

« Je suis pratiquement très épuisé, la mort de Toumba nous a vraiment touché dans l’âme, au point que nous n’avons plus de sommeil, ça fait 48 heures que je n’ai pris que deux oeufs, et si vous voyez je me suis tenu par maître Lancinet Sylla, mais nous prions que Dieu, qui est le maître de la consolation, nous console, mais ça sera un peu difficile, parce que lui-même à la maison, ses enfants lui font assez pleurer, la minorité s’étend parfois, qui pleure Toumba, parce que l’ayant vraiment aimé, nous vous remercions », a-t-il fait savoir.

Me Yomba a aussi salué la présence du ministre secrétaire général des Affaires religieuses.

« Nous avons salué l’intervention du secrétaire général des Affaires religieuses, qui s’est vraiment joint à l’événement, et nous pensons que tout cela contribuera à la satisfaction, à la purification, à la justification de son âme », a-t-il conclu.

À rappeler que Toumba Diakité avait été condamné en août 2023 à 10 ans de prison pour crime contre l’humanité dans l’affaire du massacre du 28 septembre 2009.

Aminata Camara