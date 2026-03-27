Toumba Diakité : « Le voilà couché pour de bon, il ne se relèvera plus », témoignages glaçants de son frère

Ce vendredi 27 mars 2026, l’hôpital Ignace Deen de Conakry a été le théâtre d’une émotion intense. Le symposium en hommage au commandant Aboubacar Toumba Diakité a réuni parents, amis, proches, anciens collaborateurs et avocats, tous venus rendre un ultime hommage à l’homme qui a marqué la Guinée.

Au cœur de la cérémonie, Yalla Diakité, son petit frère, a pris la parole au nom de toute la famille : « Le voilà couché pour de bon, il ne se relèvera plus. Mais nous ne te pleurons pas, la Guinée, l’Afrique et le monde entier pleureront à notre place. Jamais, et plus jamais, tu ne disparaîtras, car beaucoup d’autres Toumba sont déjà nés dans la famille et à travers le monde. C’est l’occasion de remercier les 375 familles qui ont donné ton prénom à leurs enfants, et 73 autres qui ont donné le nom de Nènè Diaraye à leurs filles. Nous remercions Maître Paul Yomba et Maître Sylla, ainsi que tous les autres avocats qui n’ont ménagé aucun effort pour nous aider à laver ton honneur à travers le monde ».

Puis, avec une émotion palpable, il a ajouté : « Désormais, couche-toi auprès de Nènè, auprès de Manba et de tous les autres morts de la famille qui sont déjà au ciel. Dors en paix, Toumba, dors en paix. Nous n’allons pas vous oublier dans nos prières. Le monde entier ne t’oubliera pas, car vous avez laissé une ancre indivisible qui ne s’effacera pas. Le monde te pleurera pour toujours, mais Toumba reste et demeure vivant dans nos esprits et avec nous. Dors en paix, n’körö, que Dieu t’accueille dans son paradis éternel ».

Après ces témoignages poignants, le corps de l’homme qui a marqué le procès des évènements du 28 septembre 2009, a été remis à sa famille. Les funérailles se tiendront vendredi prochain dans la préfecture de Mandiana.

Aminata Camara