Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique : plusieurs cadres nommés

À la faveur d’un décret rendu public ce samedi soir à la télévision nationale, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a nommé plusieurs hauts cadres à des fonctions stratégiques au ministère de la santé et de l’hygiène publique.

Voici la liste des personnalités promues ainsi que leurs nouvelles responsabilités :

• Secrétaire général : Dr Mory Keita, jusque-là conseiller régional en charge des épidémies et pandémies pour l’Afrique au sein de l’OMS.

• Chef de cabinet : Dr Momo Alphonse Poghomou, précédemment chef de projet santé à Expertise France.

• Conseiller principal : Dr Sory Condé, ancien directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS).

• Conseiller juridique : Mohamed Fofana, qui quitte ses fonctions à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour intégrer le cabinet.

• Conseillère chargée de la coopération et des partenariats public-privé : Saran Somparé, cadre supérieure de santé.

• Conseiller en politique sanitaire et hygiène publique : Dr Souleymane Diakité, ex-inspecteur régional de la santé et de l’hygiène publique de Faranah.

• Conseillère chargée de mission : Dr Fatoumata Bathouly Diallo, auparavant consultante indépendante en santé publique.

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