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CAF : démission de Véron Mosengo-Omba en pleine tempête autour de la CAN

Par LEDJELY.COM

Alors que la décision controversée de la Confédération Africaine de Football (CAF) d’attribuer la CAN au Maroc continue de susciter débats et incompréhensions, un nouveau coup de tonnerre secoue l’instance : la démission de son secrétaire général, Véron Mosengo-Omba.

Depuis plusieurs jours, chaque prise de parole de la Confédération Africaine de Football est scrutée avec une attention particulière. En cause, la récente décision de l’instance de décerner la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, deux mois après la victoire acquise sur le terrain par le Sénégal. Une situation qui alimente incompréhensions et polémiques dans le monde du football africain.

C’est dans ce climat tendu qu’un comité exécutif de la CAF se tient ce dimanche au Le Caire. Mais avant même l’ouverture de cette importante réunion, un événement majeur est venu rebattre les cartes.

Le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, en poste depuis 2021, a officiellement annoncé sa démission. Le Congolais, de nationalité suisse d’adoption, met ainsi un terme à une carrière de plus de trois décennies au service du football international.

Dans une lettre rendue publique, datée du 29 mars 2026, il explique les raisons de son départ : « Après plus de 30 ans d’une carrière professionnelle internationale au service d’un football idéal capable de rassembler, d’éduquer et de créer des opportunités porteuses d’espoir, j’ai pris la décision de quitter mes fonctions de Secrétaire Général de la CAF pour me consacrer à des projets plus personnels », a-t-il déclaré.

Dans un second passage, il évoque également les controverses ayant entouré sa gestion :

« Maintenant que j’ai pu lever les soupçons que certains se sont donnés beaucoup de mal à faire peser sur moi, je peux me retirer sereinement et sans contrainte en laissant une CAF prospère comme jamais », a-t-il poursuivi dans sa lettre.

Cette démission intervient à un moment particulièrement sensible pour la CAF, déjà fragilisée par les critiques autour de ses récentes décisions.

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