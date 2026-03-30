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Dernière minute : Toumba Diakité sera finalement inhumé à Conakry

Par LEDJELY.COM

Initialement prévue à Mandiana, l’inhumation du Commandant Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba, décédé le 25 mars dernier, se tiendra finalement à Conakry ce vendredi 3 avril 2026. 

L’information a été confirmée ce lundi 30 mars par Elhadj Sekouba Oularé, membre de la famille de Toumba Diakité.

« Nous informons l’opinion nationale et internationale que la famille de Aboubacar Toumba Diakité a décidé que l’enterrement aura lieu le vendredi 3 avril à Conakry. Les funérailles se feront à la grande mosquée Fayçal de Conakry, ensuite suivra l’enterrement au cimetière de Béhazin dans la commune de Gbessia », a-t-il annoncé.

La famille, les proches et de nombreux Guinéens se préparent désormais à lui rendre un dernier hommage, marquant ainsi la fin d’un chapitre important de l’histoire militaire et nationale.

Il faut signaler que Toumba Diakité a été condamné pour crime contre l’humanité dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009 à 10 ans de prison ferme.

Aminata Camara

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