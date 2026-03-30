Ratoma : la jeunesse de Bambeto se dresse contre une éventuelle candidature d’Ahmed Sékou Traoré

Après la mobilisation de la jeunesse de Ratoma la semaine dernière, la contestation prend de l’ampleur. Ce lundi 30 mars 2026, ce sont les jeunes de Bambeto qui sont descendus dans la rue pour s’opposer à une éventuelle candidature du président de la délégation spéciale de Ratoma, Ahmed Sékou Traoré.

Réunis à l’échangeur de Bambeto, les manifestants ont exprimé leur ras-le-bol face à ce qu’ils qualifient de « récupération » des acquis sociaux, notamment en ce qui concerne le retour au calme sur l’axe.

Interrogé sur les motivations de cette mobilisation, Mamadou Djan Diallo, jeune leader de l’axe, a déclaré : « On est là pour dénoncer quelques défaillances de la part de certains citoyens, notamment du président de la délégation spéciale sortant de la commune de Ratoma, qui se sont approprié des acquis comme celui de la “paix sur l’axe”. Nous pouvons dire que ce sont des profanations par rapport à certaines situations. Cette paix que nous avons ici, sur l’axe, il y a eu des acteurs qui ont œuvré pour elle. Donc, si nous voyons certains citoyens s’approprier cela, nous pouvons dire que ce sont des imposteurs. Parce que les acquis de la paix, on ne peut les mettre qu’à l’actif du président Mamadi Doumbouya, car c’est sous le leadership de cet homme que nous avons pu bâtir la paix au nom de l’axe. Donc, ça, ce n’est pas à mettre à l’actif de quelques personnes que ce soit. Alors, nous connaissons bel et bien les acteurs de cette paix. C’est le lieu de remercier non seulement la jeunesse qui a œuvré pour cette paix, mais aussi les femmes et les sages qui ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités et les forces de l’ordre qui sont dans les périphéries de l’axe ».

Dans la foulée, le jeune leader a également dénoncé un manque d’accompagnement des initiatives portées par les jeunes de la commune.

« Le président de la délégation spéciale sortant de la commune de Ratoma n’a jamais assisté la jeunesse de Ratoma. Il y a eu des projets des jeunes qui ont été décelés, qui ont été conduits dans son bureau, mais qui n’ont pas vu le jour. Donc, nous demandons un changement à Ratoma et la jeunesse doit être au cœur de ce changement-là. Nous ne voulons plus de lui à Ratoma. La jeunesse dit qu’elle ne veut plus à la tête de sa commune Ahmed Sékou Traoré », a-t-il indiqué.

Coordonnée par le président de la jeunesse de Bambeto, Mamadou Djouldé Barry, cette mobilisation s’est également transformée en réquisitoire contre la gestion actuelle de la commune.

Ce dernier a lui aussi pointé du doigt un bilan qu’il juge insuffisant : « Depuis qu’il est à la tête de cette commune, il n’a réalisé aucun projet. Nous méritons mieux. Je suis prêt à répondre partout sur sa gestion. Il s’est juste approprié des acquis que d’autres personnes ont réalisés ».

Aminata Camara