Dixinn : un homme retrouvé mort dans un motel, sa compagne en fuite

Un drame aux contours troublants s’est produit dans la commune de Dixinn. Un homme, âgé d’environ 55 ans, a été retrouvé sans vie dans la chambre d’un motel, dans des circonstances encore floues.

Selon les informations rapportées par le site Allureinfo, la victime serait arrivée sur les lieux aux environs de 17 heures, à bord de sa moto, en compagnie d’une jeune femme dont la trace reste, pour l’heure, introuvable.

Le gérant de l’établissement, intrigué, aurait découvert une scène inquiétante : la jeune femme tentait de verser de l’eau sur le visage de l’homme, allongé au sol, déshabillé et inerte. Malgré une tentative de réaction, il était déjà trop tard. L’homme avait rendu l’âme.

Profitant d’un moment d’inattention, la jeune femme a réussi à prendre la fuite, laissant derrière elle de nombreuses zones d’ombre.

Alertées, les autorités ont rapidement dépêché sur les lieux les agents de la police scientifique et technique pour procéder aux premières constatations. Une enquête a été ouverte afin d’élucider les circonstances exactes de ce décès mystérieux et d’identifier aussi bien la victime que la femme qui l’accompagnait.

Balla Yombouno