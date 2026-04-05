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Titre « Toumba », Alpha Blondy dément toute chanson et dénonce une manipulation

Par LEDJELY.COM

Une rumeur devenue virale, puis un démenti clair. L’artiste ivoirien Alpha Blondy est monté au créneau pour réfuter catégoriquement l’existence d’une prétendue chanson qu’il aurait dédiée à Aboubacar Sidiki Diakité, ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, décédé il y’a quelques semaines et inhumé le 3 avril dernier. 

Depuis plusieurs jours, un audio circule massivement sur les réseaux sociaux, présenté comme une nouvelle production de la star du reggae africain rendant hommage à Toumba Diakité.

Mais pour Alpha Blondy, il n’y a aucune ambiguïté : cette chanson n’est pas de lui.

«Je reçois actuellement de nombreux messages concernant une chanson qui me serait attribuée en hommage à Monsieur Toumba Diakité.Je tiens, avec tout le respect et la considération que mérite sa mémoire, à préciser que je n’ai malheureusement réalisé aucune chanson en son honneur. Ce contenu, généré par intelligence artificielle, a également été une découverte pour moi à travers les réseaux sociaux », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

En se désolidarisant clairement de ce contenu, Alpha Blondy rappelle un principe essentiel à l’ère du numérique : tout ce qui circule n’est pas forcément authentique. Et lorsque des voix influentes sont usurpées, les conséquences peuvent être lourdes, surtout dans des contextes aussi sensibles.

Au-delà du simple démenti, cette affaire relance le débat sur la prolifération des faux contenus et l’utilisation abusive de l’image des personnalités publiques. Dans un espace numérique devenu incontrôlable, la vigilance s’impose plus que jamais.

« En ces moments de recueillement, je souhaite adresser mes condoléances les plus sincères à sa famille, ainsi qu’à tous mes frères et sœurs de Guinée », a-t-il affirmé.

Siby

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