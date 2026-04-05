La RDC accepte d’accueillir des migrants expulsés des États-Unis

La République démocratique du Congo lance ce mois-ci un dispositif d’accueil temporaire de ressortissants de pays tiers, présenté comme une coopération avec les États-Unis. Sur le papier, l’initiative s’inscrit dans la défense des droits des migrants et la solidarité internationale. Mais elle soulève des questions sur la souveraineté réelle et le contrôle effectif de ce mécanisme.

Selon le gouvernement, ce dispositif ne pèsera pas sur le Trésor public et ne vise pas à transformer ce séjour en installation durable. Pourtant, le choix de confier la logistique et le suivi technique à des structures américaines soulève des interrogations sur l’influence étrangère dans la gestion de personnes présentes sur le sol congolais. Les sites d’accueil, concentrés à Kinshasa, permettront un suivi administratif et sécuritaire, mais le gouvernement assure que « chaque situation fera l’objet d’un examen individuel ».

Si la RDC réaffirme son « attachement aux valeurs d’hospitalité et de responsabilité partagée », les mécanismes exacts de contrôle, de retour ou d’éloignement restent flous.

Cette initiative suscite des interrogations sur les modalités pratiques de l’accueil et sur les implications politiques et sociales pour le pays. Selon des sources médiatiques, plusieurs questions se posent : comment garantir l’équilibre entre accueil humanitaire et sécurité nationale ? Les populations locales seront-elles associées à la gestion de ces flux ? Et surtout, comment éviter que cette coopération ne devienne un instrument indirect de délégation des responsabilités migratoires à la RDC ?

Toutefois, le gouvernement insiste : il ne s’agit ni d’une relocalisation permanente, ni d’une externalisation des politiques migratoires. Mais derrière cette rhétorique officielle, la mise en œuvre concrète du dispositif servira de test à la capacité du pays à conjuguer hospitalité, souveraineté et contrôle effectif.

Selon des médias congolais, bien qu’aucun chiffre officiel n’ait été communiqué sur le nombre de migrants concernés ni sur leur nationalité, diverses sources estiment que les échanges entre les deux capitales progressent rapidement.

Il faut signaler que cette initiative s’inscrit dans une politique plus globale de Washington, visant à transférer des migrants expulsés vers des pays tiers, notamment en Afrique. Le Rwanda, l’Ouganda, le Ghana et le Cameroun auraient déjà accepté de mettre en place des dispositifs similaires.

N’Famoussa Siby