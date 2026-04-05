Entre crise de liquidité, dissolution des partis…, l’Église appelle à garder espoir

Après un temps de carême marqué par la prière, l’aumône et le jeûne, les fidèles chrétiens catholiques de Kankan, à l’instar de leurs coreligionnaires à travers le monde, ont célébré ce dimanche la fête de Pâques, marquant la résurrection de Jésus-Christ. À la paroisse Notre-Dame des Victoires et de la Paix, la célébration a été présidée par Son Excellence Monseigneur Alexis Aly Tagbino, évêque du diocèse de Kankan.

Plusieurs milliers de fidèles se sont rassemblés très tôt dans l’enceinte de la cathédrale Notre-Dame des Victoires, située au quartier Korialen. Prières, chants et louanges ont rythmé cette journée pascale dans le Nabaya. Dans son homélie, Monseigneur Alexis Aly Tagbino est d’abord revenu sur le sens des textes du jour :

« les textes d’aujourd’hui nous invitent à orienter notre vie vers le christ ressuscité. Nous célébrons aujourd’hui l’evènement central de notre foi. Le christ a vaincu le mal et le péché et il vit avec nous tous les jours. Nous célébrons cette année Pâques dans un contexte marqué par des crises et des tensions dans plusieurs pays du monde », a souligné le religieux.

Plus loin, le président de la Conférence épiscopale de Guinée a invité les fidèles à promouvoir la paix et le vivre-ensemble entre les fils du pays.

« Notre pays fait face à des problemes notamment le manque de liquidité, la dissolution de certains partis politiques, les problèmes frontaliers avec la Sierra-Léone. Face à cela, l’église nous invite à ne pas se décourager. Elle nous invite à continuer de diffuser le message de paix et d’espérance partout. Meme lorsque la haine, la violece semble l’emporter, Dieu peut nous ouvrir un chemin de vie. La ressurection du christ transforme profondément l’histoire de l’humanité. Cette ressurection est la réponse de Dieu à la violence des hommes, le christ nous invite à sortir de nos tombeux et à choisir l’amour plutôt en lieu et place de la vengence afin de construire un monde plus juste et fraternelle », a conclu l’évêque de Kankan.

La solennité de Pâques demeure la plus grande fête chrétienne. Elle marque, selon les Écritures saintes, la victoire de Jésus-Christ sur la mort.

Michel Yaradouno, depuis Kankan