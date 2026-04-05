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Cellou Dalein Diallo adresse ses vœux de Pâques aux chrétiens de Guinée

Par LEDJELY.COM

À l’occasion de la fête de Pâques ce Dimanche 5 avril 2026, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), parti politique récemment dissous par le gouvernement, Cellou Dalein Diallo, a exprimé ses vœux les plus chaleureux à l’ensemble des chrétiens du pays.

Dans son message, il a rappelé la portée symbolique de cette célébration.

« Au terme d’un carême marqué par maints renoncements et de ferventes prières, cette fête vient rappeler un message puissant : celui de la victoire de la vie, de l’espérance et du renouveau sur les épreuves et les incertitudes », a-t-il souligné.

Le leader politique a également souligné l’importance de cette période dans le contexte national. « puisse l’esprit de Pâques raviver en chacun de nous la foi en l’avenir, renforcer notre solidarité et nous encourager à œuvrer ensemble pour l’avènement d’une Guinée plus unie, respectueuse des droits de l’homme et des libertés fondamentales », a-t-il affirmé.

Cellou Dalein Diallo a souhaité que cette fête apporte « paix dans vos cœurs, harmonie dans vos familles et espérance pour notre pays tout entier », a conclu le leader de l’UFDG.

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