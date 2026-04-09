Du Billet au Digital : indexer le numéro de téléphone au compte bancaire pour transformer le système de paiement guinéen

Le Constat

Avec un agrégat M2 de 70 428,6 milliards GNF (Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG, 2025) et un taux de non-retour des billets de 94 % (Kaba, 2026), la Guinée fait face à un paradoxe : la monnaie existe en quantité suffisante mais circule hors des banques. Le volume d’injection est passé de 3 364 Mds GNF en 2024 à 5 980 Mds en 2025, soit, au minimum, +75 %, sans résorber le déficit (BCRG, 2025). La BCRG rapporte une liquidité excédentaire de +73,5 % dans le système bancaire, confirmant que le problème est circulatoire et non quantitatif.

L’économie guinéenne est en transition: celle d’un pays à revenu inférieur vers celle d’un pays à revenus intermédiaires et croissants (croissance projetée à 10 %, Simandou avec 60 000+ travailleurs, réserves de change à 3,69 Mds USD, inflation à 3,3 %). Les mesures fiduciaires – injection de billets neufs, introduction de la coupure de 50 000 GNF (Présidence de la République, 2026), stabilisation du GNF – sont des acquis à consolider et renforcer. Mais avec un taux de thésaurisation de 94 %, chaque injection est absorbée en moins de 60 jours.

Le problème n’est pas la dépense elle-même: c’est le moyen de paiement utilisé pour la réaliser. Lorsque des dépenses sont effectuées en espèces, l’argent sort des banques et disparaît dans le circuit informel sans jamais revenir. Si ces mêmes dépenses étaient réalisées en monnaie électronique, elles resteraient dans le circuit formel. La question n’est plus « pourquoi » mais « comment résoudre ce paradoxe ». Cette publication propose des approches permettant de réduire durablement les pressions sur la demande de cash de façon structurée.

Le compte bancaire lié au numéro de téléphone

Le principe: 1 numéro de téléphone = 1 compte bancaire

Au-delà des mesures fiduciaires de court terme, la solution structurelle s’appuie sur les acquis juridiques et institutionnels déjà en place. La Guinée dispose d’un cadre réglementaire opérationnel pour la monnaie électronique (Loi L/2017/031/AN), de plusieurs établissements de monnaie électronique (EME) agréés et actifs, du programme d’interopérabilité mené par la Mojaloop Foundation en partenariat avec la BCRG et la Guinéenne de Monétique (Mojaloop Foundation, 2025), et du Switch National Monétique et Digital lancé le 15 janvier 2025 (BCRG, 2025) dont l’opérationnalisation complète reste à achever. La proposition ne vise donc pas à créer un écosystème ex nihilo, mais à franchir une étape qualitative décisive en universalisant l’accès.

Comme indiqué dans ma publication d’août 2025 sur le sujet (Guilavogui, 2025a), le principe est simple mais transformateur: chaque détenteur d’un numéro de téléphone en Guinée doit disposer automatiquement d’un compte bancaire lié à ce numéro, sans aucun plafond de dépôt électronique, mais avec des frais progressifs sur tout retrait en espèces, un mécanisme qui rend le cash systématiquement plus coûteux que le digital, sans jamais interdire l’accès aux espèces. Les transferts électroniques entre particuliers (P2P) sont entièrement gratuits, financés par les revenus des frais de retrait, créant un système qui s’autofinance.

Ce modèle repose sur trois innovations institutionnelles convergentes. Premièrement, l’activation du compte bancaire dès l’acquisition d’une carte SIM, via un KYC simplifié de niveau 1 conforme aux recommandations du Groupe d’Action Financière (FATF, 2017). Au moment de l’enrôlement, l’utilisateur choisit librement la banque partenaire de son opérateur téléphonique, un choix qui préserve la concurrence bancaire, responsabilise l’usager, et ancre d’emblée le compte dans le système formel. Deuxièmement, l’absence de plafond sur les dépôts électroniques combinée à des frais progressifs sur les retraits, de sorte que le coût du cash augmente avec le volume retiré. Troisièmement, l’accès universel par code USSD (*123#) permettant d’effectuer ses transactions sans déplacement en agence, sans paperasserie, et sans connexion Internet. Le USSD fonctionne sur le réseau GSM de base, celui des appels et des SMS.

Cette transition ne signifie pas l’abandon du cash comme moyen de paiement, mais une hybridation des pratiques avec une préférence structurelle pour les transactions électroniques, le cash demeurant disponible mais devenant progressivement l’option la plus coûteuse et la moins pratique. Avec plus de 13 millions de numéros de téléphone actifs (Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT, 2024), ce mécanisme créera immédiatement 13 millions de comptes bancaires potentiels, un bond quantique par rapport au taux de bancarisation actuel de 22 %.

Comment enrôler les 13 millions de numéros existants ?

Le mécanisme décrit ci-dessus s’applique naturellement à toute nouvelle carte SIM activée. Mais la Guinée compte déjà plus de 13 millions de numéros actifs (ARPT, 2024). Comment faire basculer ce parc existant dans le système 1 Numéro = 1 Compte ? La transition doit être progressive, simple et incitative – pas brutale. Elle repose sur un cadre réglementaire clair: la BCRG, en sa qualité de régulateur du système financier, édicte une instruction obligeant chaque opérateur de téléphonie mobile (Orange Guinée, MTN Guinée, Cellcom) à initier une campagne d’enrôlement auprès de la totalité de leurs abonnés actifs. Cette obligation s’inscrit dans le prolongement de la Loi L/2017/031/AN et du mandat du Switch National. Les opérateurs disposent d’un délai réglementaire (par exemple six mois) pour contacter l’ensemble de leur base d’abonnés.

Le processus d’enrôlement des abonnés existants s’appuie sur trois canaux complémentaires. Le premier, et le plus massif, est le canal USSD automatisé. Concrètement, voici comment cela se déroule. En exécution de l’instruction de la BCRG, Orange Guinée et MTN Guinée déclenchent l’envoi d’un menu USSD à chaque abonné actif. Ce menu apparaît soit lors de la prochaine utilisation du service mobile money, soit de manière proactive sous forme d’une notification USSD push (le même type de message que les promotions de crédit ou les confirmations de recharge). L’abonné voit apparaître un écran structuré en étapes successives. Étape 1 : un message d’information l’informe de l’ouverture gratuite de son compte bancaire universel et des avantages associés (transferts gratuits, aucun plafond de dépôt). Étape 2: il choisit sa banque partenaire dans une liste. Cette liste est composée des banques commerciales ayant signé une convention de partenariat avec l’opérateur concerné, sous l’égide de la BCRG. Chaque opérateur est tenu de proposer au minimum trois banques partenaires pour garantir la concurrence et le libre choix de l’usager. Étape 3: l’usager confirme ou complète ses informations d’identité (nom complet, numéro de pièce d’identité ou de carte d’électeur). Ces données sont, dans la plupart des cas, déjà enregistrées dans la base de l’opérateur depuis l’activation initiale de la SIM ou l’ouverture du portefeuille mobile money; l’usager n’a qu’à les valider. Étape 4: il crée un code PIN dédié à son compte bancaire. Étape 5: il confirme l’ouverture. À ce stade, l’opérateur transmet instantanément le dossier d’enrôlement (numéro de téléphone, identité, banque choisie) à la banque sélectionnée via une interface technique sécurisée (API) connectée au Switch National. La banque réceptionne le dossier, ouvre un compte de dépôt à vue ou un compte courant de niveau 1 au nom de l’abonné, et renvoie une confirmation via la même interface. L’opérateur relaie cette confirmation à l’usager par un dernier écran USSD et un SMS de bienvenue contenant son numéro de compte. L’ensemble de la procédure peut se faire en moins de 72 heures et ne nécessite aucun déplacement. L’usager n’a rien de nouveau à apprendre: la navigation par menu USSD est identique à celle qu’il utilise déjà pour envoyer de l’argent ou acheter du crédit

Le deuxième canal est le réseau d’agents de proximité. Les agents Orange Money et MTN Mobile Money, déjà présents sur l’ensemble du territoire y compris en zone rurale, sont formés pour accompagner les usagers dans la procédure d’enrôlement. Chaque agent dispose d’un terminal permettant de vérifier l’identité de l’abonné, de l’aider à choisir sa banque partenaire, et de finaliser l’activation du compte. Pour les usagers analphabètes ou peu familiers avec le USSD, c’est ce canal qui garantit que personne n’est laissé de côté.

Le troisième canal est l’enrôlement en agence bancaire. Pour les clients souhaitant un KYC de niveau supérieur (permettant des seuils de transaction plus élevés) ou désirant rattacher un compte existant à leur numéro de téléphone, les guichets bancaires offrent une procédure complète avec pièce d’identité et justificatif de domicile.

La question du solde existant se pose naturellement: qu’advient-il de l’argent déjà détenu dans un portefeuille Orange Money ou MTN Mobile Money ? Lors de l’activation du compte bancaire, le solde du portefeuille EME est transféré automatiquement vers le nouveau compte, en une seule opération, sans frais et sans perte. L’usager retrouve immédiatement son argent dans son compte bancaire ordinaire, avec la possibilité nouvelle de l’envoyer à n’importe quel autre numéro, quel que soit l’opérateur du destinataire.

Pour accélérer l’adoption, le calendrier d’enrôlement s’articule en trois temps. Durant les six premiers mois, l’enrôlement est volontaire et accompagné d’incitations: un bonus de bienvenue crédité sur le compte (par exemple 10 000 GNF financé par les opérateurs partenaires), l’accès immédiat à la gratuité des transferts P2P, et une campagne massive en langues nationales via les radios communautaires. De six à douze mois, l’enrôlement devient une condition préalable pour recevoir tout versement public (salaires, bourses, subventions), créant un effet d’entraînement par les fonctionnaires et les bénéficiaires de transferts sociaux. Au-delà de douze mois, tout numéro non enrôlé voit ses fonctionnalités de paiement mobile limitées aux seules opérations de base (appels et SMS), incitant les derniers retardataires à franchir le pas. Ce calendrier progressif donne le temps à chaque catégorie de la population de s’adapter, tout en créant une dynamique d’adoption qui s’accélère naturellement: plus il y a de comptes activés, plus il devient avantageux d’en avoir un.

L’objectif premier de ce modèle est de résoudre la crise de circulation monétaire: faire en sorte que l’argent injecté dans l’économie reste dans le circuit formel au lieu d’intégrer le réseau informel. Mais en domiciliant les comptes dans les banques plutôt que chez les opérateurs télécom, le modèle résout également un problème concret que connaissent tous les Guinéens: l’impossibilité actuelle de transférer de l’argent entre Orange Money et MTN Mobile Money. Aujourd’hui, si Jean (abonné MTN) veut envoyer de l’argent à Aboubacar (abonné Orange), il ne peut pas le faire directement. Les deux plateformes sont des systèmes fermés, cloisonnés, qui ne communiquent pas entre eux. Ce cloisonnement aggrave la crise de liquidité: à chaque fois qu’un transfert entre opérateurs est impossible par voie électronique, l’usager est contraint de passer par le cash, alimentant la demande de billets et la circulation monétaire hors du système bancaire.

En indexant le numéro de téléphone à un compte bancaire, le modèle élimine ce cloisonnement par surcroît. Dans ce modèle, le compte n’est pas domicilié chez l’opérateur télécom (Orange ou MTN), mais dans une banque. Lorsque Jean active sa SIM MTN, il choisit une banque partenaire (par exemple la BNG). Lorsque Aboubacar active sa SIM Orange, il choisit une autre banque (par exemple VISTAGUI). L’opérateur téléphonique n’est que le canal d’accès – le clavier USSD sur lequel l’usager tape sa transaction – pas la couche de règlement. L’argent, lui, circule entre banques, via le système interbancaire de la BCRG qui existe déjà et qui connecte toutes les banques commerciales du pays.

Concrètement: lorsque Jean tape *123# sur son téléphone MTN pour envoyer 500 000 GNF à Aboubacar (numéro Orange), la transaction ne passe pas par les serveurs d’Orange ni par ceux de MTN. Elle passe de la BNG (banque de Jean) à VISTAGUI (banque d’Aboubacar) via le système de compensation de la BCRG. Peu importe que l’un soit sur MTN et l’autre sur Orange: leurs opérateurs ne sont que des télécommandes, pas des coffres-forts. Le mur entre Orange Money et MTN Mobile Money n’existe tout simplement plus, parce que l’argent ne transite plus par ces plateformes. Il transite par les banques, qui sont toutes interconnectées via la Banque Centrale. L’opérationnalisation complète du Switch National Monétique et Digital ajoutera une couche d’interopérabilité en temps réel entre tous les acteurs (EME, banques, institutions de microfinance), rendant chaque transaction instantanée quel que soit l’opérateur ou la banque d’origine.

Quel Type de Monnaie Électronique ? Ce que Deviennent Orange Money et MTN Mobile Money

La section précédente soulève une question fondamentale: si l’argent ne passe plus par Orange Money ni par MTN Mobile Money, que deviennent ces plateformes ? Et quel type de monnaie électronique utilise-t-on à la place ?

Aujourd’hui, lorsqu’un usager dépose 500 000 GNF dans son portefeuille Orange Money, cet argent est détenu par Orange Finances Mobiles Guinée (Orange Finances Mobiles Guinée, 2026), un EME agréé, pas par une banque. C’est de la monnaie électronique au sens de la Loi L/2017/031/AN: une valeur monétaire stockée sur un support électronique, émise par un établissement de monnaie électronique. Ce système a un mérite historique considérable: il a introduit des millions de Guinéens aux paiements numériques. Mais il a des limites structurelles fatales. Premièrement, chaque EME est un écosystème fermé: l’argent déposé chez Orange ne peut être envoyé qu’à un autre client Orange, et l’argent déposé chez MTN qu’à un autre client MTN. C’est comme si la Guinée avait deux monnaies distinctes qui ne sont pas convertibles entre elles. Deuxièmement, ces portefeuilles imposent des plafonds de dépôt qui limitent leur utilité pour les transactions d’envergure: un commerçant, un fonctionnaire ou un opérateur économique se heurte rapidement à un seuil au-delà duquel il ne peut plus recevoir ni stocker de fonds, le contraignant à revenir au cash. Ces plafonds, conçus à l’origine pour des raisons de conformité, deviennent dans la pratique un frein à l’adoption du numérique et un facteur supplémentaire de pression sur la demande de billets.

Dans le modèle proposé, la monnaie utilisée pour les transactions électroniques n’est plus de la monnaie électronique d’EME. C’est de la monnaie scripturale bancaire: un dépôt à vue domicilié dans une banque commerciale régulée, supervisée par la BCRG, et connectée au système de compensation interbancaire. C’est exactement le même type de monnaie qu’utilisent les entreprises et les particuliers bancarisés du monde entier pour leurs virements. La différence transformatrice, c’est que ce compte bancaire est accessible par un simple code USSD sur le téléphone, sans déplacement en agence, sans connexion Internet, et sans paperasserie.

Orange Money et MTN Mobile Money ne disparaissent pas pour autant. Leur rôle évolue. Au lieu d’être des coffres-forts parallèles détenant l’argent des usagers, ils deviennent des canaux d’accès technologiques: c’est Orange qui fournit l’interface USSD aux abonnés Orange, et MTN qui la fournit aux abonnés MTN. Leur infrastructure technique (réseau d’agents, plateforme USSD, service client) reste précieuse et constitue le maillon de proximité indispensable. Mais l’argent lui-même est détenu par les banques, régulé par la BCRG, et circule librement entre toutes les institutions financières via le système interbancaire. Orange et MTN sont rémunérés pour ce rôle de canal d’accès, selon des accords de partenariat avec les banques. Les EME conservent par ailleurs leurs activités propres (paiement de factures, rechargement de crédit, distribution de services financiers) et peuvent évoluer vers des rôles de néo-banques ou de partenaires technologiques des banques commerciales, conformément au cadre réglementaire de la BCRG.

Pour l’usager, l’expérience quotidienne ne change pratiquement pas: il tape le même code USSD, sur le même téléphone, avec la même simplicité. Ce qui change, c’est ce qui se passe en arrière-plan. Au lieu que son argent soit emprisonné dans un portefeuille Orange ou MTN, il repose dans un compte bancaire universel, protégé par la réglementation bancaire, et capable d’envoyer et de recevoir des fonds depuis et vers n’importe quel autre compte du pays, quel que soit l’opérateur téléphonique du destinataire.

Les Mouvements Interbancaires et la Persistance du Cash

Une fois le principe du compte universel établi et la nature de la monnaie utilisée clarifiée, une question opérationnelle se pose: dans un écosystème dominé par les transactions électroniques, comment s’organisent concrètement les mouvements de fonds entre banques, et quel rôle subsiste pour le cash ?

Lorsque Mamadou (client BNG) transfère 5 000 000 GNF à Souleymane (client VISTAGUI) par voie électronique, aucun billet ne circule physiquement. L’infrastructure interbancaire de la BCRG repose sur deux mécanismes complémentaires. Le premier est le système RTGS (Règlement Brut en Temps Réel): chaque transaction de gros montant est réglée individuellement et instantanément par un débit-crédit sur les comptes que les banques détiennent à la Banque Centrale. Lorsque la BNG exécute un virement de 50 000 000 GNF vers VISTAGUI, le RTGS débite le compte de la BNG et crédite celui de VISTAGUI en temps réel, sans délai ni accumulation. Ce mécanisme garantit la finalité immédiate du paiement et élimine le risque de contrepartie.

Le second mécanisme est la compensation multilatérale (chambre de compensation automatisée ou ACH): les transactions de moindre montant – virements de salaires, paiements de factures, transferts P2P – sont accumulées au cours de la journée puis compensées en fin de cycle. La BCRG calcule les soldes nets entre toutes les banques participantes: si la BNG doit 500 millions à VISTAGUI et VISTAGUI doit 320 millions à la BNG, seul le solde net de 180 millions est réglé, par un simple jeu d’écritures. Ce netting multilatéral réduit considérablement le volume de liquidités nécessaires au règlement. La combinaison des deux systèmes permet d’absorber un volume croissant de transactions électroniques sans mobiliser de billets supplémentaires.

Il est essentiel de souligner que cette transition vers le numérique ne signifie en aucun cas la disparition du cash. Les espèces continueront d’exister et les banques devront impérativement en disposer pour répondre aux demandes légitimes de leurs clients. Un ménage aura toujours besoin de retirer quelques centaines de milliers de francs pour le marché hebdomadaire dans une zone non encore couverte, un commerçant ambulant aura besoin de petite monnaie, et certaines transactions de proximité continueront de se faire en billets. Les guichets automatiques, les caisses bancaires et les agents de proximité continueront de distribuer des espèces. La BCRG continuera d’approvisionner les banques commerciales en billets, qui à leur tour alimenteront leurs agences et leurs réseaux de distribution selon la demande observée.

Ce qui change fondamentalement, ce sont les habitudes. Aujourd’hui, la quasi-totalité des transactions se fait en espèces, et le numérique est l’exception. L’objectif est d’inverser cette tendance: que la grande majorité des transactions – paiements de salaires, transferts entre particuliers, règlements de factures, transactions commerciales – s’effectuent par voie électronique, et que le recours au cash devienne l’exception réservée aux situations où il demeure véritablement nécessaire. Dans ce modèle, le volume de billets en circulation diminue mécaniquement, non pas parce qu’on les interdit, mais parce que les usagers découvrent qu’il est plus rapide, plus sûr, moins coûteux et plus pratique de payer par téléphone. La pression sur les guichets bancaires diminue, les coûts logistiques liés au transport et à la sécurisation des espèces baissent, et la BCRG peut réduire progressivement le rythme d’injection de billets neufs. Le cash ne disparaît pas: il retrouve sa juste place, celle d’un instrument complémentaire et non plus celle du canal dominant d’une économie de 70 000 milliards GNF.

La grille de frais progressifs

Le mécanisme interbancaire décrit ci-dessus permet à l’argent de circuler librement entre banques sans mobiliser de billets. Reste à créer l’incitation pour que les usagers préfèrent effectivement le digital au cash. C’est le rôle de la grille de frais progressifs.

Les frais progressifs appliqués au retrait d’espèces répondent à deux objectifs essentiels: encourager l’usage des paiements électroniques et garantir une équité sociale. D’un côté, la tarification plus élevée sur les retraits importants rend la thésaurisation en cash moins attractive, poussant les usagers à privilégier les transactions électroniques, gratuites et instantanées. Cela permet de fluidifier la circulation monétaire, de réduire les risques liés au transport d’espèces et d’améliorer la traçabilité des flux financiers.

D’un autre côté, la grille est structurée pour ne pas pénaliser les ménages ni les petits commerçants: un retrait modéré est soumis à un taux relativement faible (2 % jusqu’à 5 000 000 GNF), tandis que les gros montants, souvent liés à des activités économiques ou à la thésaurisation, sont davantage taxés (5 % de 5 000 001 à 20 000 000 GNF). Au-delà de 20 000 000 GNF, toute transaction doit être effectuée par voie électronique (Levier 7), rendant le retrait en espèces sans objet à ce niveau. Ce système permet de financer la gratuité des transferts P2P, renforçant l’inclusion financière et le message central: payer ou envoyer de l’argent par voie électronique est gratuit, mais retirer du cash à un coût.

La logique derrière ces frais progressifs est d’inciter la population à adopter le circuit numérique pour ses transactions, tout en limitant les incitations à conserver ou manipuler de grandes quantités d’argent liquide, ce qui freine le développement du système bancaire et expose à des risques de sécurité et de traçabilité.

Les 7 Leviers opérationnels

Les sections précédentes ont établi le véhicule (le compte bancaire universel), clarifié la nature de la monnaie utilisée (scripturale bancaire), expliqué la mécanique interbancaire, et décrit le mécanisme d’incitation tarifaire. Mais le véhicule ne suffit pas à provoquer la migration. Pour que les usagers adoptent progressivement le digital, il faut déployer un ensemble cohérent de leviers qui rendent le numérique intrinsèquement supérieur au cash dans l’expérience quotidienne.

Levier 1: Gratuité totale des transferts P2P. C’est le levier le plus puissant. Lorsque transférer de l’argent électroniquement ne coûte rien, l’usager n’a plus aucune raison de retirer du cash. Le coût est absorbé par les revenus des frais progressifs sur les retraits.

Levier 2: Ancrer la paie publique dans l’écosystème numérique. L’État paie déjà ses fonctionnaires par virement bancaire. Le problème n’est pas le mode de versement: c’est que les fonctionnaires, une fois payés, retirent immédiatement la totalité de leur salaire en espèces parce que l’écosystème ne leur permet pas de dépenser autrement. En domiciliant la paie publique sur les comptes universels liés au téléphone, et en déployant simultanément les leviers 1 et 4 (gratuité P2P et paiement des factures), le fonctionnaire peut payer son loyer, sa scolarité, ses courses et ses factures sans retirer de cash, et sans frais. Le retrait en espèces devient l’exception, non la règle.

Levier 3: Incitations fiscales différenciées. Réduction de 2 à 5 % sur la patente pour les commerçants réalisant plus de 50 % de leurs transactions en monnaie électronique, rabais sur les droits de douane pour les importateurs payant via e-monnaie, exonération de frais de timbre sur les contrats réglés numériquement. Ces mesures créent un avantage économique direct sans pénaliser ceux qui restent au cash.

Levier 4: Paiement digital des factures et impôts. L’EDG, la Direction Générale des Impôts, les factures SEG et les frais universitaires doivent tous être payables par monnaie électronique, avec un délai de traitement instantané contre les jours de file d’attente actuels. L’avantage de commodité devient si évident que l’usager migre naturellement.

Levier 5: Éducation financière en langues nationales via radios communautaires (Malinké, Peul, Soussou, Toma, Kissi, Guerzé) et au guichet bancaire. Lorsqu’un client se présente pour un retrait, l’agent lui propose systématiquement l’alternative électronique: « Votre bénéficiaire a-t-il un téléphone ? Vous pouvez lui envoyer cet argent gratuitement sans retirer de cash ni payer de frais. » C’est le nudge le plus puissant: il intervient au moment exact de la décision, avec un avantage économique immédiat et concret. La banque y gagne aussi: moins de retraits équivaut à moins de pression sur ses guichets et par ricochet moins de coûts opérationnels. Le message central à marteler est simple: 100 000 GNF sur un compte électronique ont exactement la même valeur que 100 000 GNF en billets de banque, avec la sécurité en plus.

Levier 6: Digitalisation des transferts de fonds de la diaspora. Les transferts de la diaspora guinéenne sont aujourd’hui massivement encaissés en cash via des agences de transfert. Le versement direct sur le compte électronique du bénéficiaire, sans déplacement en agence, sans conversion en espèces, crée un point d’entrée massif dans l’écosystème numérique et génère un taux d’épargne supérieur chez les ménages récipiendaires.

Levier 7: Seuil de transaction obligatoirement électronique. Au-delà de 20 000 000 GNF, toute transaction entre deux parties doit être effectuée par voie électronique. Ce seuil ne touche pas le ménage qui achète du riz au marché. Il cible les gros flux entre opérateurs économiques, les marchés publics, les achats immobiliers et les transactions de gros qui alimentent massivement le circuit informel et la thésaurisation. Ce seuil s’articule avec la grille de frais progressifs: en dessous de 20 000 000 GNF, les frais de retrait (2 % puis 5 %) incitent à rester dans le circuit électronique; au-delà, le seuil rend le passage par le cash tout simplement impossible.

L’efficacité de ces sept leviers repose sur leur déploiement simultané et coordonné. Aucun levier pris isolément ne suffira. Mais leur combinaison crée un écosystème où le digital devient, pour chaque catégorie d’usagers (fonctionnaire, commerçant, étudiant, ménagère, bénéficiaire) naturellement plus avantageux que le cash.

Sécurité financière: la CENTIF

Au-delà de l’efficacité économique, la digitalisation des paiements offre un bénéfice majeur en matière de sécurité financière. Avec 94 % de la masse fiduciaire circulant hors du système bancaire (Kaba, 2026), la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), instituée par la Loi L/2006/010/AN, opère dans un environnement largement opaque. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme se déroulent précisément dans les circuits informels en espèces. La digitalisation inverse cette dynamique: chaque transaction génère un enregistrement horodaté comprenant l’identité de l’émetteur, le montant, la localisation et la fréquence.

Le Switch National alimenterait la CENTIF via quatre niveaux de surveillance: détection automatique par seuils déclenchant une Déclaration de Soupçon Automatique, détection comportementale par algorithme identifiant les schémas de fractionnement et les flux suspects, KYC progressif exigeant automatiquement un KYC renforcé au-delà d’un certain volume, et coopération régionale avec le GIABA pour les flux transfrontaliers. La surveillance algorithmique est moins arbitraire que les contrôles humains actuels, réduisant les tracasseries dénoncées par les opérateurs économiques tout en renforçant la conformité AML/CFT du pays.

Plan Stratégique de 36 Mois

La mise en œuvre de cette transformation s’articule autour d’une équation fondamentale: Billets neufs + Grandes coupures + TRANSFORMATION DES PRATIQUES DE PAIEMENT = Solution durable. Les deux premiers termes sont le pont transitoire ; le troisième est la destination.

Phase 1 (0-6 mois): Déploiement 1 SIM = 1 Compte avec choix banque, frais progressifs 2 % | 5 %, gratuité P2P, campagne d’éducation financière massive en langues nationales, opérationnalisation complète du Switch National pour l’interopérabilité, activation surveillance CENTIF. KPI : 5 millions de comptes activés.

Phase 2 (6-12 mois): Domiciliation de la paie publique sur comptes universels, paiement DGI/EDG/SEG par monnaie électronique, déploiement des incitations fiscales différenciées. Le rôle des mesures fiduciaires commence à décroître. KPI : 30 % des transactions en digital.

Phase 3 (12-24 mois): Interopérabilité régionale via Switch National, microcrédit digital, épargne rémunérée sur comptes électroniques. KPI : 50 % des transactions en digital.

Phase 4 (24-36 mois): Monnaie Numérique de Banque Centrale (MNBC) souveraine, inclusion financière > 80 %. KPI : cash résiduel < 30 %.

Pendant les quatre phases, les mesures fiduciaires restent en vigueur, particulièrement dans les zones minières où l’afflux de plus de 60 000 travailleurs sur le projet Simandou crée une pression massive (Sylla, 2026). Leur rôle décroît progressivement à mesure que l’écosystème numérique gagne en densité. Les billets neufs sont le pont ; la monnaie électronique est la destination.

Conclusion

La Guinée possède tous les prérequis: 13 millions de numéros actifs (ARPT, 2024), des millions d’utilisateurs de mobile money, des EME agréés et en expansion, un Switch National en voie d’opérationnalisation (BCRG, 2025), un cadre réglementaire en place (Loi L/2017/031/AN), une croissance projetée à 10 % du PIB, et une jeunesse digitalement réceptive. Le plan proposé ne supprime pas le cash. Il le rend structurellement moins avantageux que le digital, créant une migration naturelle et progressive vers la monnaie électronique.

Comme je l’ai écrit dans Le Signal du Consensus, le débat doit être constructif, patriotique, et axé sur la solution. La stabilité financière, pilier fondamental de notre développement, passe par le numérique, et par le courage collectif de transformer notre rapport à la monnaie.

Dr Adama Guilavogui, PhD, JD.

À propos de l’auteur: Adama Guilavogui est Directeur Exécutif de supervision bancaire au sein du Système de la Réserve fédérale aux États-Unis, où il intervient dans la supervision prudentielle, la gestion de politique monétaire appliquée à la stabilité financière et l’évaluation de la résilience des institutions bancaires et des marchés de capitaux. Ses travaux de recherches postdoctorales portent sur la régulation bancaire, la soutenabilité macroéconomique, la gouvernance des ressources publiques et les mécanismes de contrôle institutionnel.

Références

Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications. (2024). Rapport annuel sur les télécommunications. ARPT.

Banque Centrale de la République de Guinée. (2025a). Bulletin statistique : Agrégats monétaires. BCRG.

Banque Centrale de la République de Guinée. (2025b). Lancement du Switch National Monétique et Digital, 15 janvier 2025. BCRG.

Financial Action Task Force. (2017). FATF guidance on AML/CFT measures and financial inclusion. FATF/OECD.

Guilavogui, A. Z. (2025a). Résoudre durablement les tensions de liquidité en Guinée [Tribune]. Mediaguinee, 19 août 2025.

Guilavogui, A. Z. (2025b). De l’injection de billets au changement des pratiques de paiement [Tribune]. Mediaguinee, 2 septembre 2025.

Kaba, K. (2026, 23 mars). Déclaration du Gouverneur de la BCRG sur la situation monétaire. Banque Centrale de la République de Guinée.

Loi L/2006/010/AN relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. République de Guinée.

Loi L/2017/031/AN portant réglementation des institutions financières inclusives en République de Guinée. République de Guinée.

Mojaloop Foundation. (2025). Programme d’interopérabilité des paiements en partenariat avec la BCRG. Mojaloop Foundation.

Orange Finances Mobiles Guinée. (2026). Communiqué sur les services de monnaie électronique. OFMG.

Présidence de la République. (2026, 17 mars). Annonce de l’introduction du billet de 50 000 GNF. Conakry.

Sylla, M. M. (2026). Déclaration du Ministre de l’Économie et des Finances. Ministère de l’Économie et des Finances, République de Guinée.

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