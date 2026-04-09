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Disparu depuis mardi, un entrepreneur retrouvé mort dans sa voiture à Kountia

Par LEDJELY.COM

Le dénouement est tragique. Porté disparu depuis mardi, Oumar Sidibé, entrepreneur d’une quarantaine d’années, marié et père de quatre enfants, a été retrouvé sans vie ce jeudi à Kountia, dans la commune urbaine de Sanoyah. Son corps gisait dans sa propre voiture, un véhicule de marque Prado, dans un état de décomposition avancée.

La découverte macabre a été rendue possible grâce à l’alerte de citoyens, qui, après avoir retrouvé le téléphone de la victime, ont pu entrer en contact avec son épouse.

Interrogé par les médias, le chef de quartier de Kountia-Nord, Aboubacar Conté, est revenu sur les circonstances de cette découverte troublante.

« J’ai été saisi hier vers 20 heures par un citoyen. Des jeunes l’avaient informé qu’un véhicule aux vitres fumées stationnait devant une cour depuis deux jours. À l’intérieur, une silhouette immobile était visible. J’ai immédiatement alerté le chef de secteur et la gendarmerie du T10. Sous l’autorisation du procureur, nous avons procédé à l’ouverture de la voiture et constaté la présence d’un homme imposant, déjà en phase de décomposition », explique-t-il.

Selon lui, la piste d’une mort naturelle semble peu probable au regard des premiers éléments constatés :

« Ses habits étaient maculés de sang. Tout porte à croire qu’il ne s’agit pas d’une mort naturelle. Il résidait à Kipé et n’avait aucune connaissance dans cette zone de Kountia. On a l’impression qu’il a été tué ailleurs et que son corps a été abandonné ici, dans son propre véhicule », a-t-il souligné.

Aussitôt informées, les autorités communales de Sanoyah se sont rendues sur les lieux afin de prendre les dispositions nécessaires, tout en appelant les populations au calme.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame et situer les responsabilités.

Balla Yombouno

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