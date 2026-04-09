Affaire des 16 motos à Kolaboui : tensions, accusations et mise au point

À Kolaboui, la controverse prend de l’ampleur autour de la gestion des 16 motos offertes aux jeunes dans le cadre d’un groupement d’intérêt économique (GIE). En ligne de mire : des accusations visant certains acteurs locaux, dont le président du district central, Algassimou Kaba. Face à la prolifération des rumeurs, notamment sur les réseaux sociaux, une réunion de clarification s’est tenue mercredi à l’initiative de M. Kaba, également candidat à la prochaine élection communale. Objectif : réunir les différentes parties prenantes pour faire toute la lumière sur un dossier devenu sensible dans la localité.

Selon les responsables directement en charge du projet, Algassimou Kaba n’est nullement impliqué dans la gestion des motos. Ils précisent qu’il ne figure pas parmi les membres de la commission mise en place pour administrer les activités du GIE.

« Je voudrais d’abord apporter une précision à propos de la diffamation. Ce sont les 10 motos initiales qui ont permis d’en acquérir 6 autres grâce aux recettes générées. Parmi ces 6 motos, une a été volée deux jours après la remise. En ce qui concerne M. Kaba, il n’est pas du tout impliqué dans la gestion. En 2021, lors de la remise du premier lot, il était déjà à la commune. Il n’en sait rien », a expliqué Mohamed Keita, président de la commission de gestion.

D’après les informations recueillies, le projet avait démarré avec dix motos offertes par la société UMS. Grâce aux revenus générés, six autres engins ont été acquis, portant le parc à seize motos, bien que l’une d’entre elles ait été volée peu après sa mise en service.

À ses débuts, cette initiative était saluée comme un modèle de réussite locale, ayant permis à plusieurs jeunes d’accéder à des opportunités dans des secteurs tels que le BTP, le transport minier et la sécurité.

Mais aujourd’hui, la dynamique semble marquer le pas. De nombreuses zones d’ombre subsistent quant à la gestion actuelle du parc, suscitant des interrogations jusque chez le partenaire donateur, en attente d’explications claires.

« Le directeur délégué des relations communautaires me demande régulièrement de remonter des rapports. Mais lorsque je m’adresse à la commission de gestion, on me demande d’attendre », a indiqué Abdoulaye Khalissa, agent relais communautaire de la société.

Cité dans cette affaire, Algassimou Kaba rejette en bloc toute implication et dénonce une manœuvre de déstabilisation politique à l’approche des élections communales.

Appelant les jeunes de Kolaboui à la vigilance, il annonce son intention d’engager des poursuites judiciaires contre X afin de faire éclater la vérité. « J’invite les jeunes à faire preuve de discernement. Les élections de proximité peuvent fragiliser le tissu social si l’on n’y prend pas garde. Celui qui cherche à nuire à ma réputation devra répondre devant la justice », a-t-il averti.

Ce dossier, à la croisée des enjeux de gouvernance locale et des rivalités politiques, continue de susciter de vives réactions à Kolaboui, où les attentes en matière de transparence demeurent particulièrement fortes.

Mamadou Bah, depuis Boké