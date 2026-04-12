Émergence Magazine Awards 2026 : voici les nominés dans les catégories « Femme Entrepreneure » et « Jeune Entrepreneur »

Conakry, 12 avril 2026 : Dans la perspective des EMA 2026 (Émergence Magazine Awards) qui vont récompenser 17 meilleurs acteurs qui font bouger l’économie guinéenne et ouest-africaine au soir du vendredi 24 avril 2026, le magazine publie ce jour la liste des nominés dans les catégories suivantes :
I – Catégorie Femme Entrepreneure de l’année
KANTÉ KADIATOU DOUMBOUYA – DG AGB2A
DJÈNÈ DEEN KOUYATÉ – PDG JOSE PROD
GEORGETTE GRIFFITHS – ONG WONKELI
II – Jeune Entrepreneur de l’année
ASMA MORI KONATÉ – BILLET FACILE
FALILOU DIALLO – FALIBRA
RAOUL SOUFIANE JUNIOR – GUINÉE-GAMES