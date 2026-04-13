Bénin : que faut-il attendre d’un scrutin joué d’avance ?

Les Béninois ont voté ce dimanche 12 avril pour élire le président de la République appelé à succéder à Patrice Talon, arrivé au terme de ses deux mandats consécutifs. De l’avis général, le scrutin s’est déroulé dans le calme sur l’ensemble du territoire national. En revanche, les observateurs ont relevé une faible affluence, notamment dans la capitale, Cotonou. C’est là, sans doute, le principal défi du prochain président. Car si l’on peut saluer le fait que Patrice Talon n’ait pas cédé à la tentation d’un troisième mandat, une partie de l’opinion semble avoir peu apprécié que le choix électoral se limite, de fait, à son successeur désigné. Romuald Wadagni, donné favori, devra rapidement s’affranchir de cette perception qui pourrait le réduire au statut de président « adoubé ». Sa légitimité, il lui faudra la consolider, notamment en desserrant l’étau sur les libertés publiques. Le pays ayant besoin d’un climat apaisé et d’une unité nationale renforcée pour faire face à ses nombreux défis, notamment la pauvreté et les menaces sécuritaires.

Le bilan de ce scrutin apparaît ainsi contrasté. Outre l’accalmie qui l’a caractérisé, il convient de se réjouir du respect de la limitation des mandats par Patrice Talon, contrairement à certaines pratiques observées particulièrement dans bien de pays de l’Afrique francophone. Toutefois, ce respect ne saurait, à lui seul, garantir la vitalité démocratique. C’est ainsi qu’a travers une série de réformes controversées, le pouvoir béninois, a, ces dernières années, progressivement verrouillé le jeu politique, réduisant considérablement la compétition. En conséquence, de nombreux électeurs, estimant l’issue connue d’avance ou ne se reconnaissant dans aucun des candidats en lice, semblent avoir boudé les urnes. La faible participation attendue pourrait ainsi être interprétée comme un signal fort de désaffection.

Face à un Paul Hounkpè, candidat du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), ne faisant pas le poids, Romuald Wadagni ne devrait rencontrer aucune difficulté majeure pour l’emporter. D’autant que l’absence d’un candidat du parti Les Démocrates, n’ayant pas réunir les parrainages requis, a largement contribué à déséquilibrer la compétition. Cependant, même en cas de victoire confirmée, le futur président devra faire preuve de retenue. Un faible taux de participation entacherait en effet la portée politique de son élection et traduirait une adhésion partielle de ses concitoyens aux conditions du scrutin.

D’autant que, durant la campagne, Romuald Wadagni a lui-même promis de corriger certaines insuffisances des deux mandats de Patrice Talon. Cet engagement ne devra pas rester un simple argument électoral destiné à marquer une distance de circonstance avec son mentor. Il lui reviendra de tracer sa propre voie, afin de bâtir une légitimité autonome. Dans cette perspective, une ouverture politique réelle est attendue. Elle pourrait notamment passer par des mesures d’apaisement, telles que la libération de certains détenus politiques, afin de restaurer la confiance et de décrisper le climat national. Un tel geste offrirait au futur président des marges de manœuvre plus larges pour consolider les acquis économiques souvent salués de la gouvernance Talon, et mobiliser l’ensemble des forces vives du pays face aux défis, notamment sécuritaires, qui se profilent.

Boubacar Sanso Barry