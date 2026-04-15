La CBG au SALEC 2026 : promouvoir la lecture comme levier de transformation sociale et de développement durable

Du 7 au 10 avril 2026, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) a pris part, en qualité de sponsor, à la 6e édition du Salon de la Lecture (SALEC), organisée au Palais du Peuple par Kadiak Communication, autour du thème : « Lire la terre, semer le savoir : quand la lecture fait germer l’agriculture ».

Placée sous la présidence de Amadou Oury Bah, cette édition a réuni des membres du gouvernement, des représentants d’institutions internationales ainsi que plusieurs délégations étrangères, confirmant le SALEC comme une plateforme majeure de réflexion sur les enjeux liés à l’éducation, à la culture et au développement.

Un engagement institutionnel fort de la CBG en faveur du savoir

À travers sa participation, la CBG a réaffirmé sa volonté de contribuer activement à la promotion de l’éducation et de la culture, considérées comme des piliers essentiels du développement durable et de l’émergence d’une jeunesse compétente et engagée.

Représentant la Direction Générale, la Surintendante du Bureau Conakry chargée des relations gouvernementales, Madame Fanta Konaté, a souligné la portée stratégique de cet engagement : « La CBG considère l’éducation et la culture comme des fondations essentielles du développement durable. Être partenaire du SALEC, c’est soutenir un espace qui valorise le savoir, stimule la curiosité intellectuelle et accompagne la formation des citoyens de demain. »

En reconnaissance de cet engagement, un médaillon ainsi qu’un satisfecit ont été décernés à M. Karifa Condé, Directeur Général, saluant son engagement constant en faveur de l’éducation et de l’avenir des jeunes guinéens. Cette distinction vient consacrer les efforts continus de l’entreprise en matière de responsabilité sociétale et de soutien au secteur éducatif.

Des collaborateurs écrivains au service de la transmission du savoir

Cette édition a également été marquée par la participation active de collaborateurs de la CBG, également auteurs, qui ont contribué à enrichir l’événement par leur engagement littéraire.

Edouard Kolié a procédé à la dédicace de ses ouvrages au profit des élèves et étudiants présents, partageant également une réflexion profonde sur le rôle de l’écriture dans la construction de la société : « L’écriture est un acte de transmission et de responsabilité. Offrir mes ouvrages aux jeunes, c’est leur transmettre une part de mémoire, mais aussi les encourager à croire en leur potentiel et à construire leur propre parcours. »

L’événement a également été marqué par la présence des œuvres littéraires de Joseph Kèkoura Dyuola, témoignant de la richesse de la production intellectuelle nationale et de l’engagement des acteurs culturels en faveur de la promotion du livre et du savoir.

Un engagement aligné avec la vision de la CBG

À travers sa participation au SALEC 2026, la CBG confirme son engagement en faveur d’un développement durable intégré, où la culture, l’éducation et la jeunesse occupent une place centrale. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions de l’entreprise en faveur de la responsabilité sociétale et du renforcement du capital humain.

Service de communication de la CBG