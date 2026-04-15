Carrefour s’implante en République de Guinée et au Nigéria

Carrefour Partenariat International annonce la signature de deux nouveaux partenariats de franchise et d’approvisionnement en République de Guinée et au Nigéria avec les Groupes Impérial et Hypercity pour le déploiement des enseignes, de l’expertise et des produits Carrefour.

Carrefour entre ainsi en République de Guinée qui dispose d’une économie au fort potentiel de développement et au Nigéria, dans le plus grand marché d’Afrique avec plus de 230 millions d’habitants.

Dans le cadre de ces accords, Carrefour Partenariat International accompagnera les équipes de ses deux Partenaires dans la reprise et la transformation sous les enseignes Carrefour de l’ensemble des réseaux existants Imperial et Hypercity, ainsi que dans la mise en oeuvre d’un plan d’expansion ambitieux. Le premier passage sous enseigne Carrefour est prévu le 15 avril 2026 à Conakry en République de Guinée et en septembre au Nigéria.

Ces deux nouveaux accords illustrent la solidité et le dynamisme du modèle de franchise porté par le Groupe Carrefour, et marquent une étape importante dans la réalisation de l’objectif du Plan Carrefour 2030 visant à devenir le premier retailer alimentaire en Afrique avec une présence dans 22 pays, et au total 60 pays dans le monde.

« Nous sommes très heureux d’engager cette collaboration avec deux acteurs de référence de la distribution en République de Guinée et au Nigéria. Au-delà de la transformation rapide des 7 magasins Imperial et 4 Hypercity, les équipes de nos deux nouveaux partenaires ainsi que celles de Carrefour Partenariat International travaillent déjà main dans la main à la croissance future de nos activités dans le pays : à horizon 2028, nous prévoyons l’ouverture de 20 nouveaux points de vente. Ce déploiement en République de Guinée et au Nigeria est une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de notre stratégie d’expansion internationale en franchise, conformément au plan Carrefour 2030 présenté le 18 février dernier. », déclare Patrick Lasfargues, Directeur Exécutif de Carrefour Partenariat International.

« Après plusieurs phases de croissance, notre groupe franchit une étape décisive en 2026 grâce à un partenariat stratégique avec Carrefour et au rebranding de sa branche Retail. Ce partenariat marque un véritable changement d’échelle pour nous. Il permettra d’améliorer le pouvoir d’achat grâce à des prix plus compétitifs, de sécuriser nos approvisionnements, d’élever nos standards opérationnels et de renforcer notre performance logistique. Ce projet contribuera également à la création de près de 1 000 emplois directs et indirects, tout en valorisant les produits locaux. À travers cette collaboration, notre groupe entend structurer un réseau moderne et durable en République de Guinée, tout en poursuivant son expansion régionale. », déclare Esmad Soufane, CEO d’Impérial Corporation Guinée.

« Je suis très fier d’annoncer, avec l’ensemble des équipes Hypercity, notre intégration au réseau international des Partenaires franchisés Carrefour. La combinaison de notre connaissance approfondie du marché local, de l’engagement des équipes Nigérianes, et de l’excellence de Carrefour nous permettra d’offrir aux consommateurs locaux des produits de qualité, accessibles à tous, ainsi qu’une expérience parfaitement alignée avec leurs attentes. », déclare Sunny Chawla, CEO d’Hypercity.

Service de presse Carrefour