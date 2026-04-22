Conakry : pose de premières pierres du siège combiné des médias publics et de Simandou TV

Le ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation a procédé ce mercredi 22 avril à la pose des premières pierres d’un siège combiné et du futur siège de la chaîne thématique Simandou TV, deux projets inscrits dans la dynamique du programme Simandou 2040.

Le siège combiné est destiné à accueillir la direction de la Radio Rurale, du Fonds d’appui au développement des médias (FADEM), de l’Agence Guinéenne de Presse (AGP) et du quotidien Horoya, à Kaporo dans la commune de Ratoma. Le second projet concerne le siège de la chaîne thématique Simandou TV, au centre directionnel de Koloma.

La cérémonie a mobilisé des cadres du département ainsi que des responsables des associations de presse en Guinée.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation, Mourana Soumah, a justifié ces projets par une directive des autorités.

« Nous exécutons une instruction claire de son excellence, le général Mamadi Doumbouya, pour créer une télévision pour les jeunes et au service de l’entrepreneuriat. Nous exécutons une vision plus large, celle du programme Simandou 2040 », a-t-il déclaré.

Il a précisé que ce programme est structuré autour de plusieurs composantes : « Il vous souviendra que le projet Simandou 2040 est un projet transversal qui a en son sein 122 programmes et 36 réformes. Et les 122 programmes sont répartis autour de 7 secteurs d’activité avec 14 sous-segments. Et dans ce projet, il existe des volets de communication… allant dans le sens d’une intégration et d’une inclusion au niveau de l’ensemble des couches ».

Selon le ministre, le projet s’inscrit dans une vision plus large de valorisation du potentiel national.

« Simandou, c’est une histoire. Une histoire matérialisée par l’abnégation, le patriotisme de M. le Président, à travers l’exploitation des gisements miniers, qui est le plus grand gisement minier au monde, avec une teneur en fer de 65% de fer, et avec des constructions d’infrastructures connexes », a-t-il expliqué.

Il a également souligné la vocation mémorielle et économique de la future chaîne thématique : « Nous mettons Simandou comme un réceptacle de l’histoire de la vie de Simandou et son effet catalyseur sur l’économie guinéenne ».

Concernant Simandou TV, le ministre a insisté sur les opportunités pour la jeunesse.

« Demain donc, avec Simandou TV, ils auront, ces jeunes, des studios, des formations, des opportunités d’emploi, un accès au marché. Ça va au-delà, c’est une télévision thématique qui permettra de développer et de drainer toute l’histoire de Simandou. Et deviendra un hub de création et de source d’inspiration pour les jeunes promoteurs d’emploi », a-t-il soutenu.

Sur le plan technique, le projet architectural a été présenté par Aboubacar Keita du cabinet Thibault Architecture & Design, maître d’œuvre du siège combiné.

« Concevoir cet édifice est un défi passionnant. Nous avons voulu imaginer un bâtiment qui aligne esthétique, fonctionnalité et performance », a-t-il indiqué, précisant une surface de 780 m² sur 2 234 m², avec des espaces communs, des bureaux répartis par direction, un sous-sol de 40 véhicules et une capacité totale de parking de 150 véhicules. Le délai d’exécution est fixé à 18 mois.

Pour le projet Simandou TV, Saïkou Sow, de Total Architecture Studio, a décrit une infrastructure plus large sur un terrain de 3 700 m².

« Ce bâtiment n’est pas une construction ordinaire, dès sa conception il a été voulu comme un outil au service d’une vision…A l’intérieur de ces bâtiments nous avons des bureaux, 10 000 m2 de surface, des studios, une salle de spectacle », a-t-il indiqué et une conception symbolique dont « la forme même du bâtiment révèle sa vocation : une caméra posée sur un trépied ».

Il a également mis en avant la dimension environnementale du projet, intégrant « éclairage naturel optimisé, ventilation raisonnée et panneaux photovoltaïques pour une production d’énergie solaire locale ».

N’Famoussa Siby