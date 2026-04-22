Olympiades des métiers de Guinée : le ministre Alpha Bacar Barry lance les activités

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a officiellement lancé ce mercredi 22 avril les activités des Olympiades, sous le thème : « Le pouvoir des métiers : relever les talents, promouvoir l’excellence ». La cérémonie s’est déroulée dans la salle du Palais du Peuple, en présence de la ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle du Mali, des cadres du département, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants des écoles et universités.

Durant deux jours, les participants seront sensibilisés à des panels tels que « L’enseignement technique et la formation professionnelle au service du développement économique et industriel : quelles compétences pour une Guinée de demain ? », ou encore « Politiques publiques et insertion professionnelle : comment bâtir un marché de l’emploi inclusif et durable en Guinée ? »

Dans son allocution, Madame Diawara Condé Binta, présidente du comité d’organisation, a rappelé que ces Olympiades constituent une véritable plateforme de valorisation des compétences. Elles s’inscrivent, dit-elle, pleinement dans la vision du Président de la République et dans la dynamique des programmes de développement du pays.

Présente à la cérémonie en tant qu’invitée officielle, Oumou Seck Sall, ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle du Mali, a d’abord remercié son homologue guinéen, le ministre Alpha Bacar Barry, pour son invitation et l’organisation réussie de cet événement, qui, selon elle, valorise la jeunesse et renforce le capital humain.

« Ces Olympiades constituent un cadre d’excellence pour promouvoir l’innovation, la créativité et les compétences professionnelles. Les métiers ne sont pas de simples occupations : ils sont un levier essentiel du développement économique, social et humain », a-t-elle souligné. Toujours dans son allocution, elle a mis un accent particulier sur la thématique principale.

« Le thème de cette édition, centré sur la valorisation des métiers et la promotion de l’excellence, est en parfaite adéquation avec nos ambitions communes. Nous avons la responsabilité de créer un environnement favorable à la formation et à l’entrepreneuriat des jeunes, qui représentent notre plus grande richesse. En encourageant l’excellence et en valorisant les compétences, nous préparons une génération capable de relever les défis de demain », a-t-elle ajouté.

Oumou Seck Sall a ensuite précisé : « Le Mali s’engage pleinement dans cette dynamique à travers des stratégies visant à promouvoir l’entrepreneuriat et améliorer le climat des affaires. Des initiatives comme les Olympiades des métiers sont essentielles pour révéler les talents et inspirer de nouvelles vocations ».

Dans son discours de lancement officiel de la troisième édition des Olympiades des métiers de Guinée, le ministre Alpha Bacar Barry a tout d’abord salué le travail remarquable accompli ces dernières années pour inscrire les Olympiades des métiers dans le calendrier national. Selon lui, cet événement permet à nos jeunes talents de se révéler et de démontrer leur savoir-faire.

« Cette édition marque une étape importante : elle met en compétition des jeunes dans plusieurs métiers et offre une plateforme ouverte au public pour découvrir leurs compétences. Elle permet également aux établissements de formation de présenter leurs programmes et d’orienter les jeunes vers des filières porteuses. C’est aussi un espace de collaboration avec le secteur privé afin d’adapter nos formations aux besoins du marché », a-t-il souligné.

Pour le ministre Alpha Bacar Barry, la Guinée a besoin d’ouvriers qualifiés, de techniciens et d’artisans plus que jamais.

« Notre développement repose sur un capital humain compétent. C’est pourquoi nous investissons dans l’enseignement technique, l’orientation des jeunes et la formation professionnelle. Notre objectif est clair : ne laisser aucun Guinéen en marge du système éducatif et garantir à chacun une compétence utile à l’économie », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, il a salué les apprenants en compétition et les a encouragés à faire preuve de rigueur et d’excellence. Il a également invité les entreprises à investir dans la formation professionnelle, car, selon lui, c’est un investissement stratégique pour leur avenir.

Balla Yombouno