Coopération : Ilidio Vieira Té en mission stratégique à Conakry

Le Premier ministre de la Guinée-Bissau, Ilidio Vieira Té, effectue une visite de travail et d’amitié à Conakry du 22 au 24 avril 2026, visant à consolider les relations bilatérales avec la Guinée, dans un contexte régional marqué par des enjeux sécuritaires et de coopération renforcée.

Officiellement présentée comme une visite de courtoisie, cette mission revêt en réalité une dimension hautement stratégique. Elle traduit la volonté affirmée des autorités de Guinée et de Guinée-Bissau de redynamiser une coopération bilatérale enracinée dans une histoire commune faite de fraternité et de solidarité.

Au programme : des entretiens de haut niveau avec les autorités guinéennes, dont le Président de la République Mamadi Doumbouya. Les discussions devraient porter sur des questions d’intérêt commun, avec un accent particulier sur le renforcement des liens économiques, politiques et sécuritaires.

Cette visite s’inscrit dans la continuité des échanges entre les deux pays. Déjà présent à Conakry lors de l’investiture du président Doumbouya, le chef du gouvernement bissau-guinéen confirme, par ce déplacement, la solidité des relations entre les deux États voisins.

Mais au-delà des symboles, les enjeux sont bien concrets. Dans une sous-région confrontée à des défis sécuritaires persistants, notamment aux frontières, la coordination entre Conakry et Bissau apparaît plus que jamais nécessaire. La sécurisation des espaces frontaliers, la lutte contre les trafics illicites et la stabilité régionale devraient ainsi figurer en bonne place dans les discussions.

Par ailleurs, cette visite offre l’opportunité aux membres des deux gouvernements de passer en revue des projets communs et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, dans des secteurs clés pour le développement des deux pays.

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