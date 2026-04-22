ledjely
Accueil » Coopération : Ilidio Vieira Té en mission stratégique à Conakry
A la une

Coopération : Ilidio Vieira Té en mission stratégique à Conakry

Par LEDJELY.COM

Le Premier ministre de la Guinée-Bissau, Ilidio Vieira Té, effectue une visite de travail et d’amitié à Conakry du 22 au 24 avril 2026, visant à consolider les relations bilatérales avec la Guinée, dans un contexte régional marqué par des enjeux sécuritaires et de coopération renforcée.

Officiellement présentée comme une visite de courtoisie, cette mission revêt en réalité une dimension hautement stratégique. Elle traduit la volonté affirmée des autorités de Guinée et de Guinée-Bissau de redynamiser une coopération bilatérale enracinée dans une histoire commune faite de fraternité et de solidarité.

Au programme : des entretiens de haut niveau avec les autorités guinéennes, dont le Président de la République Mamadi Doumbouya. Les discussions devraient porter sur des questions d’intérêt commun, avec un accent particulier sur le renforcement des liens économiques, politiques et sécuritaires.

Cette visite s’inscrit dans la continuité des échanges entre les deux pays. Déjà présent à Conakry lors de l’investiture du président Doumbouya, le chef du gouvernement bissau-guinéen confirme, par ce déplacement, la solidité des relations entre les deux États voisins.

Mais au-delà des symboles, les enjeux sont bien concrets. Dans une sous-région confrontée à des défis sécuritaires persistants, notamment aux frontières, la coordination entre Conakry et Bissau apparaît plus que jamais nécessaire. La sécurisation des espaces frontaliers, la lutte contre les trafics illicites et la stabilité régionale devraient ainsi figurer en bonne place dans les discussions.

Par ailleurs, cette visite offre l’opportunité aux membres des deux gouvernements de passer en revue des projets communs et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, dans des secteurs clés pour le développement des deux pays.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Affaire Yama Sega-Maya Kaba : des propos choquants… Doumbouya s’en mêle et recadre

LEDJELY.COM

Projet Simandou : Mamoudou Nagnalen Barry annonce la première gare passagers avant la fin de l’année

LEDJELY.COM

Urgent : El Hadj Mamadou Sylla est mort

LEDJELY.COM

Législatives et communales : la DGE dévoile la liste provisoire des partis retenus

LEDJELY.COM

« Désintox » : Bappa Oumar attendu le 17 avril pour un spectacle choc

LEDJELY.COM

Après le retrait de son véhicule, Dobo Guilavogui crie à l’«arnaque»

LEDJELY.COM
Chargement....