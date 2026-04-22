Ligue 1 : victoire inutile pour la Renaissance FC, condamnée à la relégation

Malgré un succès spectaculaire face à l’AS Kaloum (3-2), mardi, la Renaissance FC évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Une victoire insuffisante lors de cette ultime journée, marquée par une lutte acharnée pour le maintien.

Trois affiches à fort enjeu étaient au programme : Renaissance FC – AS Kaloum, RCCK – ASM et SAG – Foot Élite. Pour plusieurs équipes, l’erreur était interdite.

Dos au mur, la Renaissance FC n’avait plus le choix : gagner et espérer un faux pas de ses concurrents directs. Les hommes de Matam ont parfaitement entamé la rencontre. À la 24e minute, Youla, très en vue, initie une action conclue par un centre au premier poteau pour l’ouverture du score (1-0).

Au retour des vestiaires, Mohamed Youla se charge lui-même de faire le break en transformant un penalty (2-0), avant de s’offrir un doublé à la 81e minute (3-0), pensant sceller définitivement le sort du match.

Mais en fin de rencontre, l’AS Kaloum réagit. Mamady Oularé, entré en jeu, réduit l’écart coup sur coup (86e, 88e), sans toutefois empêcher la défaite des siens (3-2).

Une victoire au goût amer pour la Renaissance.

A Kamsar, la Renaissance Caïman Club assure l’essentiel : le maintien. Pourtant menés dès la 12e minute sur un but de Sékou Camara, les Caïmans réagissent avant la pause grâce à Roger Kolié (45e, 1-1).

Au retour des vestiaires, Oumar Gacko donne l’avantage aux locaux dès la 47e minute, avant que Roger Kolié ne s’offre un doublé à la 74e minute pour sceller définitivement la victoire (3-1).

A Kaloum, l’Académie Foot Élite valide également son maintien au terme d’un match offensif. Moustapha Camara ouvre le score dès la 8e minute, suivi d’Ousmane Sacko deux minutes plus tard (2-0). Le troisième but intervient à la 34e minute, avant la réduction du score d’Amadou Diallo (40e, 3-1 à la pause).

En seconde période, la SAG tente un retour. Moussa Sylla ramène les siens à 3-2 (68e), mais Ousmane Sacko met fin au suspense à dix minutes du terme (4-2).

Au classement final, le RCCK et l’Académie Foot Élite arrachent leur maintien. La Renaissance FC, pourtant troisième la saison dernière, paie cher son irrégularité et descend en Ligue 2.

Une relégation au goût particulièrement amer pour le club de Matam, vainqueur mais condamné.

Lonceny Camara