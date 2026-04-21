Djélibakoro : des jeunes rejettent la candidature du Président de la délégation spéciale

Des habitants de la commune rurale de Djélibakoro, localité située à environ 75 kilomètres de Kankan, sont descendus dans la rue ce mardi pour exprimer leur mécontentement. Majoritairement constitués de jeunes, les manifestants dénoncent les listes retenues au niveau de la sous-préfecture en vue des élections communales prévues le 31 mai prochain.

Au cœur de la contestation : la présence présumée du nom de l’actuel président de la délégation spéciale parmi les candidatures validées. Les protestataires reprochent notamment au responsable communal son manque de reddition de comptes depuis sa prise de fonction. Autre grief soulevé : le niveau d’instruction jugé insuffisant de Fanta Fodé Kouyaté, présenté comme analphabète par certains citoyens.

L’un des manifestants précise les motivations de cette mobilisation qu’il qualifie de pacifique. « Nous ne voulons pas d’un analphabète à la tête de notre commune. Ce n’est ni une querelle encore moins un désaccord. Mais nous voulons juste être réalistes, celui d’avoir un intellectuel comme maire de notre communauté. Il a été mis comme président de la délégation par respect pour les sages de la localité. Maintenant qu’il est temps d’élire quelqu’un, nous souhaitons avoir un maire à la mesure des attentes des populations », a-t-il déclaré.

Autre point de crispation : l’absence de bilan présenté par l’équipe en place. Selon plusieurs citoyens, aucun compte-rendu n’aurait été fait depuis deux ans, malgré des annonces d’investissements. « Ils sont là depuis deux ans, mais jamais un compte-rendu n’a été fait à la communauté et c’est là notre souci. Ils disent qu’ils ont investi 95 millions dans le bâtiment de mairie. Comment cela peut-être possible car, c’est un bâtiment qui est presque fini. Le pire est que le président de la délégation sortante ne sait ni lire encore moins écrire même son nom », a dénoncé Mamadi Seiba Keita, un autre citoyen.

Par ailleurs, les manifestants accusent les autorités d’avoir élaboré les listes de candidatures sans consultation des populations locales. Une situation dénoncée par Lasso Keita, porte-parole du bureau de la jeunesse. « La liste envoyée à Conakry n’est pas le choix de Djélibakoro. S’il doit avoir une liste, elle doit être élaborée par les populations. Tant que cela n’est pas fait, nous n’accepterons pas de candidature ici. On ne connaît pas le contenu de la liste envoyée à Conakry », a-t-il souligné.

Joint par téléphone, le principal concerné minimise la portée de la contestation. Fanta Fodé Kouyaté évoque « un non-événement » et parle de personnes « manipulées et agitées ».

Michel Yaradouno, depuis Kankan