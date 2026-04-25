4e édition du FEEM : 18 prix décernés aux Émergence Magazine Awards

Après une étape à Boké, Conakry a vibré au rythme de la 4e édition du Forum Économique de l’Émergence Magazine (FEEM), ce vendredi 25 avril 2026. Entre bilans macroéconomiques élogieux et célébration du génie local, la cérémonie de distinction (Émergence Magazine Awards), a couronné les acteurs majeurs qui tirent l’économie guinéenne vers le haut. Retour sur une soirée placée sous le signe de la méritocratie.

Le temps de la réflexion a laissé place à celui de la célébration. Après des débats intenses sur les défis de l’emploi et de l’environnement, le FEEM 2026 a clôturé ses travaux par une prestigieuse soirée de remise de prix (Émergence Magazine Awards). Dans une atmosphère électrique, 18 trophées ont été décernés pour récompenser l’innovation, la rigueur de gestion et l’impact social des fleurons de l’économie nationale.

Dans son discours d’ouverture, Lamine Mognouma Cissé, président du comité d’organisation, a dressé un tableau optimiste de la situation nationale. Avec une croissance robuste de 7,2 % en 2025, la Guinée affiche des performances macroéconomiques remarquables. Derrière ces chiffres, il a salué l’audace des entrepreneurs et des managers visionnaires qui créent chaque jour de la richesse, rappelant que ces Awards constituent un acte de reconnaissance nationale visant à inspirer la jeunesse.

Pour garantir la crédibilité de ces distinctions, le cabinet MOCAM Consulting, dirigé par Mohamed Camara, a mis en place une méthodologie scientifique rigoureuse. Analyse des données fiscales, des dettes financières, des publications légales et des statistiques officielles : rien n’a été laissé au hasard par le jury présidé par Mamadi Diakité. Chaque catégorie a fait l’objet d’une phase contradictoire entre les finalistes avant la délibération finale, assurant une impartialité totale du processus.

Le palmarès 2026 reflète la diversité et le dynamisme du secteur privé guinéen. UBA Guinée a été sacrée meilleure banque, tandis que Cofina s’impose dans la microfinance. Côté industrie et mines, FApGaz Guinée et la Société Minière de Mandiana ont été honorées pour leurs performances.

L’innovation a également été célébrée avec le prix de la meilleure startup décerné à AviTech Guinée, ainsi que le sacre de la Cité des Sciences et de l’Innovation de Guinée. Sur le plan du leadership, Aboubacar Kagbe Touré a été désigné manager de l’année, tandis que Djénedine Kouyaté (Jose Prod) a reçu le prix de la femme entrepreneure de l’année.

Président d’honneur de l’événement, le Dr Dansa Kourouma, président du CNT, a livré un plaidoyer vibrant pour la culture du résultat. Il a exhorté le public et les décideurs à promouvoir la méritocratie afin que ceux qui transforment le pays par leur travail soient mis en lumière. Il a rappelé que, si les politiques portent les grands discours, ce sont ces entreprises privées, fortes de leurs convictions et de leurs valeurs, qui maintiennent le pays sur la bonne voie. En conclusion, il a indiqué aux lauréats que ce prix n’est pas une fin en soi, mais un défi permanent pour l’avenir de la Guinée.

Liste des prix décernés :

1- Meilleure PME :

West Ingénierie

2- Meilleure startup :

AviTech Guinée

3- Prix Émergence de la recherche scientifique :

Pr Abdoulaye Touré

4- Prix de l’innovation scientifique, technique et technologique :

Cité des Sciences et de l’Innovation de Guinée

5- Prix de la meilleure société d’assurance :

Groupe Activa Guinée

6- Prix de la meilleure microfinance :

Cofina Guinée

7- Prix de la meilleure banque :

UBA Guinée

8- Prix du jeune entrepreneur de l’année :

PDG de Falibra

9- Prix de la femme entrepreneure de l’année :

Jose Prod, DG Djénedine Kouyaté

10- Meilleure entreprise agricole :

Soguipa

11- Meilleure société industrielle :

FApGaz Guinée

12- Meilleure compagnie minière :

Société Minière de Mandiana

13- Meilleure société publique :

SONAPI et Fonds d’Entretien Routier

14- Manager de l’année :

Aboubacar Kagbe Touré

Prix spéciaux :

1er prix spécial CEDEAO : Fortuna Mining (République du Mali)

2e prix spécial : SMB Winning

3e prix spécial : ALPORT CONAKRY

4e prix spécial : Comité stratégique du Simandou

Thierno Amadou Diallo