Guinée : au Women’s Day, Neemba met les compétences féminines au cœur de l’avenir minier

Avec plus de 80 % des recettes d’exportation et près d’un quart du PIB, le secteur minier demeure l’un des piliers de l’économie guinéenne. Portée par la bauxite et par les perspectives du projet Simandou, la Guinée confirme son ambition de devenir une place forte de l’industrie extractive mondiale. Mais cette transformation pose une question centrale : comment faire en sorte que les femmes y prennent pleinement part ?

Organisée le 25 avril 2026 à Conakry par la Chambre des Mines de Guinée, en collaboration avec Women in Mining Guinée, la première édition du Women’s Day – Les mines au féminin a précisément replacé cette question au cœur du débat. Placé sous le thème « Femmes, justice d’accès et pouvoir de décision dans le secteur minier », l’événement a réuni plusieurs personnalités institutionnelles et acteurs du secteur, parmi lesquelles Mamadou Lo, Directeur Pays de Neemba Guinée, sponsor officiel de cette première édition, Patricia Lamah, ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, Mamady Youla, ancien Premier ministre, Céline Wazni, trésorière du bureau exécutif de la Chambre des Mines de Guinée, ainsi que Aïssata Beavogui, présidente du conseil d’administration de Women in Mining Guinée.

Un secteur stratégique, un potentiel féminin à renforcer

La dynamique minière guinéenne est aujourd’hui portée par des projets de grande ampleur. Deuxième producteur mondial de bauxite, le pays s’appuie aussi sur Simandou, programme structurant représentant plus de 20 milliards de dollars d’investissements. Dans ce contexte, la disponibilité des compétences devient un facteur critique pour accompagner la montée en puissance du secteur.

« Les femmes sont encore sous-représentées. Aujourd’hui, elles représentent environ 15 % de la main-d’œuvre formelle du secteur minier en Guinée. Ce chiffre traduit un progrès. Mais pour moi, il traduit surtout un potentiel inexploité », a rappelé, lors de son intervention, Mamadou Lo, Directeur Pays de Neemba Guinée.

Cette sous-représentation ne concerne pas seulement l’accès à l’emploi. Elle touche aussi les métiers techniques, les fonctions opérationnelles et les postes de décision. « L’enjeu ne se limite pas à l’accès au secteur. Il consiste aussi à l’accès aux métiers techniques, à l’accès aux responsabilités et à la reconnaissance des compétences », a poursuivi Mamadou Lo.

De l’inclusion à la performance

Au fil des échanges, une conviction s’est imposée : l’inclusion des femmes dans le secteur minier ne relève pas uniquement de l’équité. Elle constitue aussi un levier de performance, dans un secteur confronté à des besoins croissants en techniciens, opérateurs et profils qualifiés.

Céline Wazni, trésorière du bureau exécutif de la Chambre des Mines de Guinée, a rappelé que le secteur ne pourra atteindre son plein potentiel sans une participation accrue des femmes.

Aïssata Beavogui, présidente du conseil d’administration de Women in Mining Guinée, a également insisté sur la nécessité d’une dynamique collective. Selon elle, aucun progrès durable ne peut se construire sans dialogue, sans écoute, sans volonté partagée d’avancer ensemble et surtout sans valeurs communes.

Le message a aussi été porté par les autorités. Pour Patricia Lamah, ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, « un secteur minier performant doit être équitable, inclusif et responsable ». Elle a appelé à garantir aux femmes une place « non pas en marge, mais au cœur des décisions stratégiques qui façonnent l’avenir de ce secteur ».

Former pour inclure

Dans ce contexte, la formation apparaît comme l’un des leviers les plus structurants, un enjeu sur lequel des acteurs comme Neemba ont déjà engagé des initiatives concrètes.

En tant que concessionnaire officiel de Caterpillar en Guinée, Neemba inscrit cet enjeu au cœur de sa stratégie.L’entreprise compte aujourd’hui près de 20 % de femmes dans ses équipes, y compris sur des fonctions techniques et managériales. « Chez Neemba, nous sommes convaincus que la performance industrielle repose avant tout sur la qualité des compétences. Et ces compétences n’ont pas de genre », a souligné Mamadou Lo.

Cette vision s’incarne notamment à travers la Neemba Academy, conçue comme un outil structurant pour accompagner la montée en compétences techniques aux standards internationaux, en lien avec l’expertise et les exigences portées par un acteur de référence comme Caterpillar.

En Guinée, cette dynamique doit également se prolonger avec le projet Cap & Cap, prévu à partir de 2026 dans la zone de Kankan / Kouroussa, avec l’ambition de structurer une infrastructure industrielle de référence intégrant formation, capacités techniques et logistiques.

Pour Mamadou Lo, investir dans les compétences féminines revient à renforcer la compétitivité de l’industrie. « Donner aux femmes toute leur place dans cette transformation, ce n’est pas seulement une question d’équité. C’est une condition de performance, de compétitivité et de réussite collective », a-t-il résumé.

Un signal optimiste pour l’avenir du secteur

Au-delà des discours, cette première édition du Women’s Day marque une étape importante dans la manière d’aborder la transformation du secteur minier guinéen. Elle rappelle que l’avenir du secteur ne dépendra pas uniquement des ressources, des investissements ou des volumes exportés, mais aussi de la capacité du pays à mobiliser tous ses talents.

L’ancien Premier ministre Mamady Youla l’a rappelé avec force : « Lorsque l’on renforce les capacités des femmes, c’est le pays tout entier qui se renforce. »

À l’heure où la Guinée confirme ses ambitions industrielles, le message porté à Conakry est clair : former pour inclure n’est plus un sujet périphérique. C’est une condition centrale pour bâtir un secteur minier plus compétitif, plus responsable et plus durable. Une vision que des acteurs engagés comme Neemba contribuent désormais à traduire en initiatives concrètes sur le terrain.

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