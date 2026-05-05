ledjely
Accueil » Kérouané : la colère des travailleurs de BWCS ne faiblit pas, l’USTG sur place
A la une

Kérouané : la colère des travailleurs de BWCS ne faiblit pas, l’USTG sur place

Par LEDJELY.COM

Rien ne semble évoluer entre la société BWCS et ses travailleurs. Ce mardi encore, plusieurs dizaines d’employés ont investi les rues de Kérouané, ville natale de Samory Touré, pour exprimer leur ras-le-bol.

Sur le terrain, les revendications restent inchangées : amélioration des conditions de vie et de travail, respect des engagements et meilleure prise en charge sociale. Malgré de multiples mouvements de protestation, aucune avancée concrète n’a été enregistrée, accentuant la frustration des manifestants.

Face à cette impasse, une mission syndicale conduite par Fadjiba Keita, président de la Fédération Syndicale Autonome des Mines et Carrières et Industries Assimilées de Guinée (FESAMICAG-USTG), s’est rendue sur place. Accompagnée d’une forte délégation, elle entend faciliter le dialogue entre les différentes parties, notamment les travailleurs, les autorités locales et la direction de BWCS.

Réunis à la place des Martyrs de Kérouané, les syndicalistes ont d’abord échangé avec les travailleurs avant de se diriger vers le bloc administratif pour poursuivre les discussions.

Mais sur le terrain, le scepticisme reste palpable : après plusieurs tentatives infructueuses, beaucoup doutent désormais de l’issue des négociations.

A suivre

Michel Yaradouno, depuis Kérouané

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Mamady Soumaoro charge : « Tout ce que Bienvenue Lamah a dit ici, rien n’est la vérité… »

LEDJELY.COM

Double scrutin : la CPR du BL aussi menace de se retirer

LEDJELY.COM

CRIEF : une première bataille perdue par Badra Koné

LEDJELY.COM

CRIEF : Badra Koné s’apprête à être jugé

LEDJELY.COM

Mali : après le choc, quelle réponse ?

LEDJELY.COM

CRIEF : Oyé Guilavogui, Damantang et d’autres dignitaires face à la justice

LEDJELY.COM
Chargement....