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Hadj 2026 : le premier convoi de plus de 600 pèlerins quitte Conakry

Par LEDJELY.COM

Le premier convoi de pèlerins guinéens pour le Hadj 2026 a quitté Conakry ce mardi à 3 heures du matin, à bord d’un Boeing 350, marquant ainsi le lancement officiel des opérations de convoyage vers les lieux saints de l’islam.

Le départ du vol a été supervisé par le ministre directeur de cabinet de la Primature, Dr Daouda Kamissoko, à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry.

Selon les autorités guinéennes, ce premier convoi composé de 342 pèlerins a quitté Conakry à 3h du matin. Un second groupe de 308 fidèles est parti à 6 heures, portant à 650 le nombre total de pèlerins transportés lors de cette première journée.

Cette année, la Guinée bénéficie d’un quota de 10 000 pèlerins, conformément aux places qui lui sont accordées.

Balla Yombouno

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