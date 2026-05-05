Tribune : Oser l’économie verte et bleue, au service d’un avenir prospère en Guinée

La Guinée affiche des projections de croissance record 8,7 % en 2026, 9,3 % en 2027 selon le FMI[i], portées par le méga-projet minier Simandou. Mais cette dynamique macro-financière ne garantit pas, à elle seule, un développement humain inclusif ni une durabilité environnementale. La question n’est plus de choisir entre croissance et écologie, c’est d’intégrer la finance durable au cœur des politiques publiques. Le boom minier propulse notre pays parmi les économies les plus dynamiques au monde. L’inflation se stabilise à 4,1 %, le déficit courant se resserre spectaculairement, de -22,3 % du PIB en 2025 à pratiquement l’équilibre en 2027, et le ratio dette/PIB recule de 48,1 % à 44,7 %. Une trajectoire macroéconomique rare en Afrique de l’Ouest. Pourtant, avec un IDH classé au 179e rang mondial et 43,7 % de la population sous le seuil de pauvreté, la Guinée incarne le « paradoxe de l’abondance ». Un pays détenteur des deux tiers des réserves mondiales de bauxite, du plus grand gisement de fer inexploité au monde (3,3 Mds de tonnes à Simandou), d’un potentiel hydroélectrique plus de 6 000 MW et des sources de plusieurs grands fleuves d’Afrique de l’Ouest. La mondialisation contemporaine est marquée par une prise de conscience planétaire. Les externalités environnementales ne peuvent plus être ignorées. La finance durable, qui intègre les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans les décisions d’allocation, est devenue une exigence. Depuis l’Accord de Paris (2015), les flux de capitaux internationaux intègrent désormais systématiquement des paramètres environnementaux dans leurs critères d’allocation. La taxonomie verte européenne, les standards ISSB (International Sustainability Standards Board), et les exigences des institutions de Bretton Woods redéfinissent les conditions d’accès au financement international.

En 2025, l’encours mondial des obligations vertes, sociales et durables a dépassé 4 000 milliards USD. L’Afrique, bien que marginale (moins de 2 %), commence à capter ces flux. Dans ce contexte, les pays riches en ressources naturelles, comme le nôtre se retrouvent face à une double injonction. Exploiter leurs ressources pour financer le développement, tout en se conformant aux standards de durabilité qui conditionnent les investissements directs étrangers. Pourtant, ce décollage économique rapide s’accompagne d’une triple vulnérabilité : climatique, sociale et environnementale. Le défi n’est donc plus de choisir entre croissance et durabilité, mais d’intégrer la finance durable dans les planifications budgétaires via des indicateurs extra-financiers rigoureux. Tel est l’objet de ce premier article.

L’impératif de la Budgétisation sensible au climat

La Guinée se trouve à un point d’inflexion structurel. Son modèle de croissance, tiré par les secteurs extractifs (bauxite, minerai de fer, or) et l’hydroélectricité, reste fortement exposé aux aléas climatiques. La variabilité pluviométrique, l’érosion côtière, la déforestation accélérée et l’intensification des événements extrêmes menacent directement la base productive, la sécurité alimentaire et la viabilité des infrastructures énergétiques.

Dans ce contexte, la budgétisation sensible au climat (ou green budgeting) relève d’un impératif macro-fiscal. D’après l’Indice ND-GAIN, le pays possède une vulnérabilité structurelle élevée, aggravée par un niveau de préparation (readiness) encore trop faible, ce qui réduit sa capacité à absorber et à se relever des aléas climatiques. Les projections macroéconomiques sont alarmantes. Les variations de précipitations et les chocs thermiques pourraient réduire le PIB réel de 11,6 % d’ici 2050 et faire chuter la productivité agricole de 25 %.

Les chocs climatiques génèrent des effets de ciseaux fiscaux : baisse des recettes (ralentissement agricole, interruptions minières, baisse de la production hydroélectrique) et hausse des dépenses (reconstruction, importations alimentaires, filets sociaux). Sans étiquetage climatique et sans stress-tests climatiques intégrés à l’Analyse de Viabilité de la Dette (DSA), la Guinée risque de sous-estimer les passifs contingents et d’engendrer des déficits structurels. Le FMI souligne que l’absence de climate-adjusted fiscal rules réduit la marge de manœuvre budgétaire et augmente la probabilité de distress.

La Guinée mobilise d’importants financements pour les infrastructures (routes, barrages, réseaux miniers). Or, un investissement non aligné sur les trajectoires climatiques expose le pays au risque d’actifs échoués (stranded assets) et à une dépréciation du capital public. L’outil Climate-PIMA (Public Investment Management Assessment) développé conjointement par le FMI et la Banque mondiale montre que l’intégration de critères climatiques dans la sélection, le suivi et l’évaluation des projets augmente le rendement social et financier des dépenses, tout en protégeant l’espace budgétaire à moyen terme.

Simandou sous le prisme ESG : le test grandeur nature

Avec 20 à 23 milliards de dollars d’investissement, 600 km de voie ferrée et un port en eau profonde à Morebaya, Simandou est le plus grand projet minier et d’infrastructure du continent. Depuis décembre 2025, les premiers chargements de minerai quittent le sol guinéen. Deux consortia opèrent le gisement, avec une participation gouvernementale de 15 % dans chacun, un actif stratégique capital. La performance ESG est désormais directement liée à l’accès au financement international. Rio Tinto a soumis des évaluations d’impact environnemental et social, redessiné son plan minier pour protéger les habitats des chimpanzés, et s’est engagé sur une feuille de route « Simandou 2040 » intégrant formation professionnelle, protection de l’environnement et résilience climatique. Le tableau ci-dessous recense les indicateurs clés :

Intégrer les indicateurs extra-financiers dans le budget national

Avec des recettes fiscales structurellement faibles (14 % du PIB en 2023 contre un potentiel de 20 %) et un déficit budgétaire à 3,1 % en 2024, la Guinée ne peut piloter sa transformation par les seuls agrégats financiers traditionnels. La planification budgétaire traditionnelle, centrée sur les agrégats financiers (PIB, recettes fiscales, déficit budgétaire), est insuffisante pour une économie comme la Guinée qui gère un patrimoine naturel exceptionnel et des risques environnementaux systémiques. Les institutions de Bretton Woods préconisent l’intégration d’indicateurs extra-financiers dans les cadres de dépenses à moyen terme. En voici les priorités :

Le numérique vert : une chance à saisir

Le marché africain des data centers devrait tripler pour dépasser 3 milliards de dollars d’ici 2030 (WEF). Mais un data center classique consomme autant d’électricité qu’une ville de 25 000 habitants, un fardeau insoutenable dans un pays où seulement 47,7 % des ménages ont accès à l’électricité. La Guinée dispose de deux atouts uniques, un potentiel hydroélectrique plus de 6 000 MW (moins de 10 % exploité) et une position stratégique sur les câbles sous-marins atlantiques (2Africa, Equiano). Un data center vert à Conakry ou Kindia, alimenté par les barrages de Souapiti (450 MW) et Kaléta (240 MW), offrirait une empreinte carbone quasi nulle et des services de monitoring environnemental pour Simandou, le tout avec une attractivité ESG maximale pour les investisseurs à impact.

L’eau et la forêt : des actifs à valoriser

L’eau est l’actif stratégique le plus sous-valorisé. Le pays est la source de plusieurs grands fleuves ouest-africains, et dispose d’un potentiel hydroélectrique de 6 000 MW dont moins de 10 % est exploité. Le barrage de Kaléta (240 MW, inauguré 2015) et celui de Souapiti (450 MW) représentent les premières valorisations de ce capital bleu, mais ils sont confrontés à des sécheresses croissantes qui réduisent leur productivité. La Guinée est le « château d’eau de l’Afrique de l’Ouest », source du Sénégal, du Niger, de la Gambie. Ses forêts (27 % du territoire, en recul), ses mangroves côtières et ses tourbières lui confèrent un potentiel considérable en finance carbone (REDD+, Blue Carbon). Les crédits REDD+ se négocient entre 5 et 30 dollars par tonne de CO₂ sur les marchés volontaires.

Cependant, avec seulement 71 % des ménages ayant accès à l’eau en 2022, et les mines de Simandou menaçant les bassins versants qui alimentent des dizaines de millions de personnes dans la sous-région, la gouvernance de l’eau est un impératif de sécurité nationale et régionale. Sa valorisation comptable reste absente des comptes nationaux, c’est une lacune à combler.

Le développement d’obligations bleues souveraines, sur le modèle des Seychelles que nous analysons ci-après permettrait à la Guinée de financer la protection de ses bassins versants et de ses mangroves côtières, tout en réduisant sa dépendance aux financements concessionnels traditionnels. L’Union Africaine, via sa Stratégie pour l’Économie Bleue (2019), offre un cadre continental pour cette démarche.

Deux modèles africains inspirants

Le Maroc : L’énergie solaire comme levier de développement

Le complexe solaire Noor Ouarzazate (580 MW, la plus grande centrale solaire à concentration du monde) alimente plus d’un million de Marocains et compense environ 690 000 tonnes de CO₂ par an. Le Maroc vise 52 % de capacité électrique renouvelable d’ici 2030, et s’est imposé comme le marché d’investissement en énergies propres le plus attractif d’Afrique et du Moyen-Orient en 2022. Leçon pour la Guinée, une agence dédiée, des obligations vertes adossées à des actifs concrets, et un plan social intégré, trois ingrédients transposables au secteur hydroélectrique guinéen.

Les Seychelles : Le premier Blue Bond souverain au monde

En 2018, les Seychelles ont émis le premier Blue Bond souverain mondial (15 millions de dollars) pour financer la pêche durable et la conservation marine. Résultat : 30 % des eaux nationales protégées, plus de 600 emplois créés, et une hausse de 10 à 15 % des captures artisanales. Ce modèle a contribué à faire croître le marché mondial des Blue Bonds à 15,25 milliards de dollars. La façade atlantique guinéenne, ses mangroves et ses ressources halieutiques constituent la base naturelle d’un tel instrument.

Huit recommandations pour une Guinée verte & bleue

Créer un Fonds Souverain Vert et Bleu de Guinée (FSVBG) adossé aux recettes de Simandou, allouant au minimum 30 % à des investissements verts et bleus, avec une gouvernance ITIE. Émettre un Blue Bond souverain de 50–100 millions de dollars (avec appui IFC/Banque Mondiale) pour protéger les bassins versants, restaurer les mangroves et développer la pêche durable. Intégrer la comptabilité du capital naturel (SEEA/ONU) dans les comptes nationaux pour valoriser forêts, eaux et biodiversité et accéder aux financements REDD+. Imposer un cadre ESG contraignant (rapports ISSB/GRI annuels, caution environnementale, prix carbone interne) sur tout projet minier supérieur à 100 millions de dollars. Développer une stratégie nationale de data centers verts alimentés par énergie hydroélectrique, certifiés ISO 50001, au service de l’inclusion numérique et du monitoring environnemental. Créer un registre national de crédits carbone REDD+ connecté aux marchés volontaires internationaux (Gold Standard, Verra), visant 5 à 15 millions de crédits par an. Adopter une Stratégie Nationale d’Économie Bleue (SNEB) couvrant pêche durable, aquaculture, tourisme côtier, mangroves et gestion transfrontalière des bassins hydrographiques. Inscrire la Guinée dans les mécanismes de financement climatique international (REDD+, Fonds Vert pour le Climat, Facilité FMI pour la Résilience et la Durabilité).

Une ouverture d’opportunité historique

Au terme de cette reflexion, force est de constater que la Guinée se trouve à un carrefour stratégique. Longtemps captive d’une croissance rentière, adossée presque exclusivement à l’exploitation de la bauxite et de quelques cultures d’exportation, le pays a subi les limites d’un modèle à la fois volatil, extractif et vulnérable aux chocs exogènes. Pourtant, son potentiel inexploité de forêts denses, chapelets de cours d’eau, façade maritime de plus de 300 km, mangroves, gisements hydriques et solaire, dessine les contours d’une tout autre trajectoire. Oser l’économie verte et bleue n’est donc pas un luxe de pays développé, mais une impulsion de survie économique et de rattrapage structurel. L’analyse coûts-bénéfices, à l’aune des modèles évalués par la Banque mondiale, est sans équivoque. À moyen terme (5 à 7 ans), chaque dollar investi dans la restauration des mangroves, la pêche durable, l’énergie solaire décentralisée ou l’agriculture climato-intelligente génère un rendement économique supérieur à celui des activités extractives classiques, une fois intégrés les coûts cachés de la dégradation environnementale (perte de productivité des sols, coûts sanitaires, érosion côtière). La Guinée peut ainsi éviter le piège du « resource curse » environnemental, où l’abondance naturelle se mue en appauvrissement collectif. Oser l’économie verte et bleue suppose de sortir de la gestion court-termiste des rentes pour entrer dans une logique d’accumulation de capital naturel productif.

La Guinée a l’opportunité rare de devenir un cas d’école en Afrique de l’Ouest, en conjuguant le développement minier responsable (bauxite à faible empreinte) et essor d’une économie verte et bleue inclusive. L’audace aujourd’hui, c’est d’agir avant que le coût de l’inaction ne devienne insoutenable

Dr DIAKITE Ibrahima Kalil

[i] https://www.imf.org/en/publications/reo/ssa/issues/2026/04/16/regional-economic-outlook-for-sub-saharan-africa-april-2026?cid=sm-com-x-sm26-REOAFREA2026001&fbclid=IwY2xjawRl7fZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFtamhyUldvYXBpTDl0UTRkc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmPSeEuReLvTOnibcT6lSoHF_9HHEWzpCOsK9qWSl3963kl6K2Zz4eqLDHwS_aem_nyNYrSHrssPlmFnEJQ70dA