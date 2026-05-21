À l’approche de la Tabaski, la CBG remet des dons à 10 orphelinats de la région de Boké

Kamsar, le 20 mai 2026 – À l’approche de la célébration de la Tabaski, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) a procédé ce mercredi 20 mai, au Club Dougoufissa de Kamsar, à une remise de dons au profit de dix (10) orphelinats de la région administrative de Boké.

Réalisée au nom de la Direction Générale et de l’ensemble du personnel de la CBG, cette initiative vise à accompagner les centres d’accueil dans leur mission quotidienne et à apporter un soutien aux enfants pris en charge dans cette période de fête et de partage.

La cérémonie a réuni les autorités administratives, régionales et communales de Boké et de Kamsar, les responsables des centres bénéficiaires, les représentants de la CBG ainsi que plusieurs invités et membres des communautés locales.

À travers cette action, la CBG souhaite contribuer à l’amélioration des conditions d’accompagnement des enfants accueillis au sein de ces structures, tout en apportant un appui aux responsables qui œuvrent quotidiennement à leur prise en charge.

Le don en quelques chiffres

L’appui matériel mis à disposition est composé de denrées alimentaires et de produits d’hygiène destinés aux centres bénéficiaires :

100 sacs de riz

200 cartons de lait

200 cartons de tomate

200 cartons de savon

100 cartons d’huile

Prenant la parole au nom du Directeur Général de la CBG, M. Pierre Dominique Traoré, Directeur Groupe Stratégie, Développement & Qualité, a souligné : « Certes, nous valorisons les richesses minières de cette terre généreuse de Boké, mais nous avons toujours eu la conviction profonde que la vraie richesse d’une entreprise se mesure aussi à l’impact positif qu’elle génère sur les vies humaines ».

La cérémonie a également été marquée par l’implication des épouses des membres du Comité de Direction de la CBG, qui ont tenu à témoigner leur solidarité aux responsables des établissements et aux enfants présents.

Mme Mariame Benth Toure, Représentante des épouses des Directeurs de la CBG, a déclaré : « Pour nous, mères et citoyennes, ce geste va bien au-delà d’une simple donation matérielle ; c’est un message d’affection et de soutien que nous adressons à ces enfants qui sont l’avenir de notre région et de notre pays. »

Elle a également tenu à saluer le travail des responsables des centres : « Chers responsables d’orphelinats, nous tenons à saluer votre dévouement quotidien. Votre rôle est essentiel, et par ce don, nous espérons alléger, ne serait-ce qu’un peu, la noble charge qui est la vôtre ».

Présente à cette cérémonie, Madame Gnalen CONDÉ, Directrice de Cabinet et représentante du Gouverneur de Boké, a salué cette initiative de la CBG et rappelé la responsabilité collective envers les enfants accueillis dans ces structures : « Ces enfants ne sont pas des enfants à part, ils sont les enfants de la République. Il est de notre responsabilité à tous – autorités, sociétés, entreprises et communautés – de prendre soin d’eux. »

Cette remise de dons s’inscrit dans les actions menées par la CBG auprès des communautés locales, notamment dans les domaines sociaux, éducatifs et du développement communautaire.

À propos de la CBG

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) est l’un des principaux producteurs de bauxite de qualité au monde. Fondée en 1963, la CBG est une coentreprise détenue à 49 % par l’État guinéen et à 51 % par le consortium Halco Mining, composé des groupes internationaux Alcoa, Rio Tinto et Dadco Investments.

Acteur majeur de l’économie nationale, la CBG inscrit ses activités dans une logique de performance responsable, intégrant la sécurité, le développement durable et l’engagement communautaire. Présente depuis plus de cinq décennies, elle œuvre chaque jour à faire bien plus que de la bauxite.