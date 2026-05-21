La délégation GMD-UMP accueillie avec ferveur à Koundara

Dans le cadre de la campagne électorale en vue des élections législatives et communales prévues le 31 mai prochain, les candidats de l’alliance GMD-UMP ont poursuivi leur tournée à l’intérieur du pays avec une étape marquante dans la préfecture de Koundara, où ils ont bénéficié d’un accueil particulièrement enthousiaste des populations.

Conduite notamment par Boubacar Siddighy Diallo et Dr Dansa Kourouma, la délégation a été reçue dans une atmosphère de forte mobilisation populaire, traduisant l’intérêt suscité par cette campagne de proximité dans le Grand Badiar.

Devant des militants, sympathisants et citoyens venus en grand nombre, les responsables de l’alliance ont échangé avec les populations autour des principaux enjeux liés aux élections à venir. Les discussions ont porté sur les attentes des citoyens, les perspectives de développement ainsi que l’importance d’une participation massive et responsable au processus électoral.

Prenant la parole à cette occasion, Dr Dansa Kourouma a mis un accent particulier sur la sensibilisation électorale. Il a expliqué aux populations les modalités d’un vote valide, insistant sur la nécessité d’éviter les erreurs susceptibles d’entraîner des bulletins nuls, afin que chaque suffrage exprimé puisse pleinement contribuer au choix démocratique des électeurs.

Les responsables de l’alliance ont également appelé les citoyens à privilégier ce qu’ils ont qualifié de « vote utile », tout en rappelant l’importance de l’engagement citoyen dans la consolidation du processus démocratique.

Cette étape de Koundara s’inscrit dans la continuité de la campagne de proximité engagée par l’alliance GMD-UMP à travers plusieurs localités du pays, avec pour objectif de renforcer le contact direct avec les populations et de porter son message au plus près des réalités des citoyens.

Amadou Oury Diallo