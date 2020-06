Une fillette de 12 ans échappe de justesse à un viol à Gombonyah

Dans la soirée d’hier dimanche 28 juin 2020, un présumé violeur d’une fillette de 12 ans a été arrêté à Gombonyah. Les faits se sont précisément produits dans les bandes de 22 heures à Gombonyah rails, secteur Lamoukhouré, dans la commune urbaine de Maneah, elle-même relevant de la préfecture de Coyah. Elie Bamba, c’est le nom du présumé violeur. Agé de 23 ans, il est soudeur de profession, nous rapportent les voisins de la victime qui ont contribué à son arrestation. Il a été conduit dans la gendarmerie du voisinage.

C’est par l’intermédiaire du téléphone d’un de ceux qui l’ont sortie des griffes de son bourreau que nous avons recueillir la version de la victime. Aminata Sandine, 12 ans, fait la 5ème année (CM1). Elie l’a abordée alors qu’elle vendait de l’arachide. « Il m’a dit qu’il veut de l’arachide pour 1000 GNF, mais qu’il a un billet de 20.000 GNF. Je lui ai dit que je n’ai pas de monnaie ». L’autre saisit l’occasion et demande à la petite fille de le suivre chez lui afin de récupérer l’argent. Les deux prennent alors la direction du domicile d’Elie. « Arrivé chez lui, il a pris mon bol d’arachide et est rentré avec dans sa chambre en me demandant de le suivre. Dans un premier temps, je dis non, puis je finis par le suivre. Mais une fois que je me suis retrouvée à l’intérieur avec lui, il a fermé la porte et a commencé à me déshabiller. Mais j’ai pris son téléphone et je lui ai cogné la tête avec. Et j’en ai profité pour sortir en courant. Mais il m’a poursuivie et a voulu me barrer la route. Je lui ai demandé de me restituer mes arachides, il a refusé. Aussi, je suis allée me plaindre auprès de ma famille », relate Aminata.

Dobo Koivogui voisin de la famille de la victime corrobore la thèse de la tentative de viol. « Il avait bel et bien l’intention de violer la fille parce que nous sommes venus trouver le bol d’arachide de la fille dans sa maison fermée et lui-même était à moitié nu”, explique ce voisin.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, le présumé voleur était déjà entre les mains des agents de la gendarmerie, non loin du domicile de la fille. Quant à la famille de cette dernière, elle a formellement porté plainte contre Elie Bamba.

Balla Yombouno