DON DE SANG: une ONG vole au secours des enfants drépanocytaires

A l’occasion de la célébration de l’an 9 de sa création, la Fondation solidarité féminine aux enfants guinéens souffrant de drépanocytose. Pour cela, elle a fait un don de sang au Centre national de transfusion sanguine (CNTS) de Donka, hier mardi 30 juin 2020. Une action qu’elle décrit une manière de sauver des vies.

Encore que selon Pauline Kourouma, membre de la Fondation, son ONG est coutumière de ce genre d’action humanitaire. « Le sang étant synonyme de vie, nous avons estimé qu’en cette période de la pandémie du nouveau coronavirus, il était nécessaire de venir donner du sang afin de soutenir les malades qui sont dans les besoins, surtout les enfants drépanocytaires qui ont besoin de sang ».

Après s’être soumis à une série d’examens dont le contrôle du poids, du taux d’hémoglobine, Abdoul Camara, adhérant à l’idée de la Fondation solidarité féminine, a volontairement consenti au don de sang. Et après le prélèvement, il explique ses propres motivations. « Ce don de sang est pour moi comme un acte humanitaire, donc c’est la raison pour laquelle je me suis engagé dans cette initiative, venir en aide des personnes qui sont dans le besoin »

Mamady Dramé, directeur du centre de drépanocytose de Nongo, pour sa part, a tout naturellement mis en exergue l’action de la Fondation solidarité féminine. « En cette période de COVID-19, la drépanocytose est reléguée au second plan, dans le sens que tous les efforts, toutes les attentions sont portées sur le COVID-19. Et il se trouve que, quand on compare les décès enregistrés pendant cette période par le COVID-19, et ceux enregistrés des malades souffrant de drépanocytose et surtout à cause du manque de sang, il n’y a pas comparaison. Parce que la drépanocytose c’est la maladie du sang qui entraîne la douleur“, explique-t-il.

Balla Yombouno